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A Juventus recebe o Omonia Nicosia no Allianz Stadium, em Turim, para mais uma rodada da fase de liga da Europa League.
A Juventus chega ao compromisso europeu após golear o Venezia por 4 a 0 na Serie A. A vitória veio no segundo tempo, depois de uma primeira etapa marcada pelas vaias da torcida da casa.
Luciano Spalletti mudou o jogo no intervalo, e Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani marcaram os gols. Na Europa League, a Juventus ocupa o quinto lugar na classificação.
O Omonia, comandado por Henning Berg, chega a Turim após empatar por 1 a 1 com o APOEL no campeonato nacional. Em seu último jogo europeu, em 5 de novembro, o time cipriota perdeu por 3 a 1 para o NEC Nijmegen.
Os visitantes estão em 18º lugar na classificação da Europa League e buscam pontos importantes em uma partida fora de casa na qual não são favoritos.
Confira abaixo o canal de TV, as opções de transmissão ao vivo pela internet e todas as informações para acompanhar o confronto.
Notícias dos times
Escalações de Juventus x Omonia
Time titular
Reservas
Técnico
- L. Spalletti
- H. Berg
No momento, não há informações disponíveis sobre a provável escalação, lesões e suspensões da Juventus, comandada por Luciano Spalletti. As atualizações virão mais perto do início da partida.
O cenário é o mesmo para o Omonia de Henning Berg: não há dados oficiais sobre escalação, desfalques ou suspensos. Atualizaremos esta seção assim que houver novidades.
Momento dos times
A Juventus somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 0 sobre o Venezia na Serie A, em 22 de novembro. Antes, houve o empate por 2 a 2 com a Fiorentina, a vitória por 2 a 1 fora de casa contra o AZ Alkmaar pela Europa League, a vitória por 2 a 0 sobre o Napoli e a derrota por 2 a 0 em Gênova. No total, foram 11 gols marcados e 5 sofridos.
O Omonia tem uma vitória, um empate e três derrotas no mesmo período. Seu último jogo foi o empate por 1 a 1 com o APOEL no campeonato nacional. Antes, houve a vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Anorthosis, a derrota por 3 a 1 para o NEC Nijmegen pela Europa League, a vitória por 2 a 0 sobre o AEL Limassol e a derrota por 2 a 0 para o AEK Larnaca. O time cipriota marcou 5 gols e sofreu 7.
Confrontos anteriores
Confrontos
O confronto mais recente aconteceu em 30 de setembro de 1999, quando a Juventus venceu por 5 a 0 em Turim pela Europa League. No jogo de ida, em 16 de setembro de 1999, a Juventus havia vencido o Omonia Nicosia por 5 a 2 fora de casa. Nos dois confrontos registrados, portanto, a Juventus venceu ambos, com 10 gols marcados e 2 sofridos.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|3
|+10
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|1
|0
|13
|5
|+8
|13
V
V
E
V
V
|3
|5
|4
|1
|0
|11
|3
|+8
|13
E
V
V
V
V
|4
|5
|4
|0
|1
|10
|1
|+9
|12
V
D
V
V
V
|5
|5
|4
|0
|1
|13
|7
|+6
|12
D
V
V
V
V
|6
|5
|3
|2
|0
|12
|4
|+8
|11
E
V
V
E
V
|7
|5
|3
|1
|1
|13
|9
|+4
|10
V
D
E
V
V
|8
|5
|3
|1
|1
|6
|5
|+1
|10
D
E
V
V
V
|9
|5
|3
|1
|1
|5
|4
|+1
|10
V
D
E
V
V
|10
|5
|3
|0
|2
|8
|3
|+5
|9
V
V
V
D
D
|11
|5
|2
|2
|1
|9
|10
|-1
|8
E
V
V
E
D
|12
|5
|2
|2
|1
|6
|7
|-1
|8
E
E
D
V
V
|13
|5
|2
|1
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
E
V
|14
|5
|1
|4
|0
|5
|4
|+1
|7
E
E
E
V
E
|15
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|7
D
V
V
E
D
|16
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|7
D
V
D
V
E
|17
|5
|2
|1
|2
|8
|10
|-2
|7
E
V
D
D
V
|18
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|-2
|7
V
D
V
D
E
|19
|5
|2
|1
|2
|5
|8
|-3
|7
V
D
E
D
V
|20
|5
|1
|3
|1
|9
|4
|+5
|6
E
E
V
E
D
|21
|5
|1
|3
|1
|9
|6
|+3
|6
E
E
E
D
V
|22
|5
|2
|0
|3
|7
|6
|+1
|6
D
D
V
V
D
|23
|5
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|6
V
V
D
D
D
|24
|5
|2
|0
|3
|8
|9
|-1
|6
V
D
D
V
D
|25
|5
|2
|0
|3
|5
|6
|-1
|6
D
V
D
D
V
|26
|5
|2
|0
|3
|7
|9
|-2
|6
D
D
D
V
V
|27
|5
|2
|0
|3
|3
|6
|-3
|6
V
V
D
D
D
|28
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|5
E
V
E
D
D
|29
|5
|1
|1
|3
|6
|7
|-1
|4
D
E
V
D
D
|30
|5
|1
|1
|3
|7
|12
|-5
|4
E
V
D
D
D
|31
|5
|1
|0
|4
|5
|8
|-3
|3
D
D
V
D
D
|32
|5
|1
|0
|4
|4
|8
|-4
|3
D
D
D
V
D
|33
|5
|0
|2
|3
|2
|10
|-8
|2
E
D
D
E
D
|34
|5
|0
|2
|3
|4
|14
|-10
|2
E
D
E
D
D
|35
|5
|0
|1
|4
|2
|10
|-8
|1
D
D
D
D
E
|36
|5
|0
|0
|5
|4
|16
|-12
|0
D
D
D
D
D
Na classificação da Europa League, a Juventus está em quinto lugar, enquanto o Omonia Nicosia ocupa a 18ª posição.