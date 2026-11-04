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Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 AFAS Stadion

A partida entre AZ Alkmaar e Juventus será transmitida ao vivo pela Sky Sport e por streaming no NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a transmissão ao vivo.

A Juventus visita o AZ Alkmaar no AFAS Stadion, em Alkmaar, em confronto válido pela fase de grupos da Europa League. A equipe de Luciano Spalletti chega à Holanda embalada por uma vitória importante na última rodada da Serie A.

A vitória por 2 a 0 sobre o Napoli no Allianz Stadium devolveu a confiança ao ambiente da Juventus, que havia passado por momentos difíceis nas semanas anteriores, entre resultados decepcionantes e tensões com a torcida. Alajbegovic e Boga, ambos saindo do banco, marcaram os gols decisivos no fim da partida.

Spalletti terá agora de administrar o desgaste de um grupo que atravessou um período turbulento. A derrota em casa para o Genoa, que havia precedido o clássico da Itália contra o Napoli, levou o clube a colocar a equipe em concentração e intensificou os protestos dos torcedores do lado de fora do estádio.

Do outro lado, o AZ Alkmaar vive uma fase de altos e baixos. A equipe comandada por Leeroy Echteld sofreu duas derrotas consecutivas na Eredivisie antes deste compromisso europeu, diante de Ajax e FC Twente. Na Europa League, porém, o time do norte da Holanda mostrou que sabe conquistar resultados.

Na classificação da Europa League, o AZ ocupa atualmente a décima posição, enquanto a Juventus está em sétimo lugar. As duas equipes precisam de pontos para consolidar suas posições na fase de grupos.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo pela TV e por streaming.

Notícias das equipes

No AZ Alkmaar, Leeroy Echteld ainda não divulgou a escalação oficial nem deu atualizações sobre lesões ou suspensões. Mais informações estarão disponíveis perto do início da partida.

Na Juventus, Luciano Spalletti não divulgou a provável escalação. Nenhuma lesão ou suspensão foi comunicada oficialmente. Atualizações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas nas próximas horas.

Momento das equipes

O AZ Alkmaar chega a este confronto com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O time do norte da Holanda perdeu seus dois jogos mais recentes na Eredivisie, por 1 a 0 para o Ajax e por 2 a 0 para o FC Twente. Na Europa League, por outro lado, manteve um bom desempenho, vencendo o Ararat Armenia por 4 a 0 fora de casa e o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 em casa. Nessas cinco partidas, o AZ marcou nove gols e sofreu seis.

A Juventus soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. O resultado positivo mais recente foi o 2 a 0 sobre o Napoli na Serie A, precedido pela derrota por 2 a 0 para o Genoa. A Juventus venceu o Lecce por 2 a 0 fora de casa e empatou por 2 a 2 com o Rennes na Europa League, antes de perder por 3 a 0 para a Lazio. Nos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu sete.

Confrontos anteriores

Os dados sobre confrontos diretos recentes entre AZ Alkmaar e Juventus não estão disponíveis no momento. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Classificação

Na Europa League, o AZ Alkmaar ocupa atualmente a décima posição, enquanto a Juventus está em sétimo lugar na classificação geral.