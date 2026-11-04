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A partida entre AZ Alkmaar e Juventus será transmitida ao vivo pela Sky Sport e por streaming no NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a transmissão ao vivo.
A Juventus visita o AZ Alkmaar no AFAS Stadion, em Alkmaar, em confronto válido pela fase de grupos da Europa League. A equipe de Luciano Spalletti chega à Holanda embalada por uma vitória importante na última rodada da Serie A.
A vitória por 2 a 0 sobre o Napoli no Allianz Stadium devolveu a confiança ao ambiente da Juventus, que havia passado por momentos difíceis nas semanas anteriores, entre resultados decepcionantes e tensões com a torcida. Alajbegovic e Boga, ambos saindo do banco, marcaram os gols decisivos no fim da partida.
Spalletti terá agora de administrar o desgaste de um grupo que atravessou um período turbulento. A derrota em casa para o Genoa, que havia precedido o clássico da Itália contra o Napoli, levou o clube a colocar a equipe em concentração e intensificou os protestos dos torcedores do lado de fora do estádio.
Do outro lado, o AZ Alkmaar vive uma fase de altos e baixos. A equipe comandada por Leeroy Echteld sofreu duas derrotas consecutivas na Eredivisie antes deste compromisso europeu, diante de Ajax e FC Twente. Na Europa League, porém, o time do norte da Holanda mostrou que sabe conquistar resultados.
Na classificação da Europa League, o AZ ocupa atualmente a décima posição, enquanto a Juventus está em sétimo lugar. As duas equipes precisam de pontos para consolidar suas posições na fase de grupos.
Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo pela TV e por streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de AZ Alkmaar x Juventus
Técnico
- L. Echteld
No AZ Alkmaar, Leeroy Echteld ainda não divulgou a escalação oficial nem deu atualizações sobre lesões ou suspensões. Mais informações estarão disponíveis perto do início da partida.
Na Juventus, Luciano Spalletti não divulgou a provável escalação. Nenhuma lesão ou suspensão foi comunicada oficialmente. Atualizações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas nas próximas horas.
Momento das equipes
O AZ Alkmaar chega a este confronto com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O time do norte da Holanda perdeu seus dois jogos mais recentes na Eredivisie, por 1 a 0 para o Ajax e por 2 a 0 para o FC Twente. Na Europa League, por outro lado, manteve um bom desempenho, vencendo o Ararat Armenia por 4 a 0 fora de casa e o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 em casa. Nessas cinco partidas, o AZ marcou nove gols e sofreu seis.
A Juventus soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. O resultado positivo mais recente foi o 2 a 0 sobre o Napoli na Serie A, precedido pela derrota por 2 a 0 para o Genoa. A Juventus venceu o Lecce por 2 a 0 fora de casa e empatou por 2 a 2 com o Rennes na Europa League, antes de perder por 3 a 0 para a Lazio. Nos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu sete.
Confrontos anteriores
Os dados sobre confrontos diretos recentes entre AZ Alkmaar e Juventus não estão disponíveis no momento. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
E
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|+8
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|+7
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|+6
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|7
V
E
V
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|+4
|7
E
V
V
|9
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
E
V
V
|10
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
V
V
D
|11
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
D
V
V
|12
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
E
E
V
E
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
D
V
V
|14
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
V
E
D
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
D
V
|16
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|+2
|4
D
E
V
|17
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
V
E
D
|18
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
D
V
E
|19
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
V
D
E
|20
|3
|1
|1
|1
|5
|8
|-3
|4
V
E
D
|21
|3
|1
|1
|1
|3
|6
|-3
|4
E
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|4
|3
|+1
|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
D
V
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
V
D
D
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
D
D
V
|27
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
D
V
D
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
|29
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
E
D
D
|30
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
D
D
E
|31
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|1
D
E
D
|32
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
D
D
D
|34
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
D
D
D
Na Europa League, o AZ Alkmaar ocupa atualmente a décima posição, enquanto a Juventus está em sétimo lugar na classificação geral.