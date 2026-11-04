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Onde assistir a AZ Alkmaar x Juventus: streaming, canais de TV, data, horário e escalações

AZ Alkmaar x Juventus
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Como assistir ao jogo da Liga Europa entre Alkmaar e Juventus: horário de início e notícias das equipes

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Liga Europa - Rodada 4
AFAS Stadion

A partida entre AZ Alkmaar e Juventus será transmitida ao vivo pela Sky Sport e por streaming no NOW. Confira abaixo os detalhes para acompanhar a transmissão ao vivo.

A Juventus visita o AZ Alkmaar no AFAS Stadion, em Alkmaar, em confronto válido pela fase de grupos da Europa League. A equipe de Luciano Spalletti chega à Holanda embalada por uma vitória importante na última rodada da Serie A.

A vitória por 2 a 0 sobre o Napoli no Allianz Stadium devolveu a confiança ao ambiente da Juventus, que havia passado por momentos difíceis nas semanas anteriores, entre resultados decepcionantes e tensões com a torcida. Alajbegovic e Boga, ambos saindo do banco, marcaram os gols decisivos no fim da partida.

Spalletti terá agora de administrar o desgaste de um grupo que atravessou um período turbulento. A derrota em casa para o Genoa, que havia precedido o clássico da Itália contra o Napoli, levou o clube a colocar a equipe em concentração e intensificou os protestos dos torcedores do lado de fora do estádio.

Do outro lado, o AZ Alkmaar vive uma fase de altos e baixos. A equipe comandada por Leeroy Echteld sofreu duas derrotas consecutivas na Eredivisie antes deste compromisso europeu, diante de Ajax e FC Twente. Na Europa League, porém, o time do norte da Holanda mostrou que sabe conquistar resultados.

Na classificação da Europa League, o AZ ocupa atualmente a décima posição, enquanto a Juventus está em sétimo lugar. As duas equipes precisam de pontos para consolidar suas posições na fase de grupos.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo pela TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de AZ Alkmaar x Juventus

Técnico

  • L. Echteld

No AZ Alkmaar, Leeroy Echteld ainda não divulgou a escalação oficial nem deu atualizações sobre lesões ou suspensões. Mais informações estarão disponíveis perto do início da partida.

Na Juventus, Luciano Spalletti não divulgou a provável escalação. Nenhuma lesão ou suspensão foi comunicada oficialmente. Atualizações sobre a disponibilidade dos jogadores serão acrescentadas nas próximas horas.

Momento das equipes

AZ

AZ - Sequência

HBS
V2-1
CAM
E2-2
AMY
V0-4
TWE
D0-2
AJX
D1-0
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
JUV

JUV - Sequência

LAZ
D0-3
REN
E2-2
LEC
V0-2
GEN
D2-0
NAP
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O AZ Alkmaar chega a este confronto com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O time do norte da Holanda perdeu seus dois jogos mais recentes na Eredivisie, por 1 a 0 para o Ajax e por 2 a 0 para o FC Twente. Na Europa League, por outro lado, manteve um bom desempenho, vencendo o Ararat Armenia por 4 a 0 fora de casa e o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 em casa. Nessas cinco partidas, o AZ marcou nove gols e sofreu seis.

A Juventus soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. O resultado positivo mais recente foi o 2 a 0 sobre o Napoli na Serie A, precedido pela derrota por 2 a 0 para o Genoa. A Juventus venceu o Lecce por 2 a 0 fora de casa e empatou por 2 a 2 com o Rennes na Europa League, antes de perder por 3 a 0 para a Lazio. Nos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu sete.

Confrontos anteriores

Os dados sobre confrontos diretos recentes entre AZ Alkmaar e Juventus não estão disponíveis no momento. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na Europa League, o AZ Alkmaar ocupa atualmente a décima posição, enquanto a Juventus está em sétimo lugar na classificação geral.

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