Newell's Old Boys x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Tricolor volta a campo nesta terça-feira (2), pela terceira rodada do grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos visita o Newell's Old Boys na noite desta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no estádio Coloso del Parque, em Santa Fé, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, com narração de Téo José, e comentários de Mauro Beting e Nadine Bastos, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na liderança do grupo com 6 pontos, o Newell's Old Boys quer um novo triunfo para seguir firme na ponta. O time argentino, entretanto, não ganha há dois jogos, mas não possui desfalques confirmados.

Do outro lado, o Santos está na segunda posição, com 4 pontos somados até o momento. O Peixe segue com desfalques por lesões, porém chega aliviado para o duelo após conquistar a primeira vitória no Brasileirão no fim de semana.

Escalações

Newell's Old Boys: Lucas Holes; Gustavo Velazquez, Wilter Ditta e Guillermo Luis Ortiz; Jherson Mosquera, Ivan Gomez, Cristian Ferreira e Angel Martino; Brian Aguirre, Jorge Recalde e Ramiro Sordo.

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio (Nathan), Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo (Mendoza), Daniel Ruiz e Marcos Leonardo.

Desfalques

Newell's Old Boys

Sem desfalques confirmados.

Santos

Lucas Barbosa, Felipe Jonatan, João Lucas e Luan Dias seguem no departamento médico.

Quando é?