Mbappé? Haaland? Suárez aponta quem será o grande atacante do futebol mundial

Atacante uruguaio elogia as duas novas estrelas do esporte e aponta que um deles "marcará uma era"

Luis Suárez já foi considerado o melhor centroavante do mundo. Agora, o atacante do Atlético de Madrid elegeu o seu lado no debate de quem é melhor entre Erling Haaland e Kylian Mbappé, dois dos melhores atacantes da nova geração.

Os jovens talentos de Borussia Dortmund e PSG já deram grandes demonstrações do que são capazes de fazer e que merecem ser lembrados desde já entre os jogadores de elite do futebol mundial. Perguntado por Gerard Romero na Twitch, o uruguaio elegeu o norueguês com seu favorito.

"Ele [Haaland] é um grande jogador e está em nível espetacular. Ele tem uma força física admirável. É um dos melhores camisa 9 do mundo que marcará uma era", afirmou Suárez, que não deixou de elogiar o francês. "Mbappé está em um nível muito alto, mas Haaland está um pouco acima".

Tanto Haaland quanto Mbappé estão em temporadas marcantes em suas carreiras. O camisa 7 do PSG já anotou 30 gols em 36 jogos pelo PSG, enquanto o noruguês balançou as redes 33 vezes em 31 partidas com o Dortmund. Ambos ajudaram seus respectivos clubes a classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões.

Suárez voltou a comentar sua relação com Lionel Messi e admitiu que, mesmo defendendo um rival direto na Espanha atualmente, assiste regularmente aos jogos do Barcelona.

“Eu os assisto porque gosto de assistir futebol, admiro o clube que defendi e sou grato. Falo com o Leo quase diariamente, mas às vezes sobre os jogos. Todos sabem o amor que tenho por eles, pelo que fiz lá e também pelo que eles me deram", concluiu.