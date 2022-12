Marrocos x Portugal ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Mundo

Marroquinos querem surpreender mais um poderoso rival neste Mundial; veja como acompanhar na TV e na internet

Será que a zebra vai continuar solta? Marrocos e Portugal se enfrentam na tarde deste sábado (10), às 12h (de Brasília), no estádio Al Thumama, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e SporTV 2 na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Gustavo Villani com os comentários de Diego Ribas, Paulo Nunes e Sálvio Spinola. Já no SporTV, Everaldo Marques estará ao vivo ao lado dos comentaristas Maurício Noriega, Kléberson, Renata Mendonça e Janette Arcanjo.

Primeira seleção árabe nas quartas de final e estreante nessa fase do Mundial, o Marrocos que continuar fazendo história na competição e deve contar mais uma vez com o apoio em massa de sua torcida. Os marroquinos foram os líderes do grupo F, e vêm de vitória sobre a Espanha nos pênaltis. Aguerd, com suspeita de lesão na coxa, é dúvida para o duelo. Em entrevista coletiva, o técnico Walid Regragui quer que a sua equipe continue sonhando para "pregar novas peças" no campeonato. "Eu sempre falei isso. É preciso acreditar. Por que não ganhar a Copa do Mundo? É preciso ter energia, amor, e você vai ganhar o jogo", afirmou, também mencionando o apio que recebeu do rei marroquino, Maomé VI. "Foi extraordinário receber a ligação do rei. Ele nos encoraja, tem orgulho de nós. Queremos ir ainda mais longe. Nós lutamos por ele e pelos marroquinos", concluiu. Do outro lado, Portugal foi a primeira colocada do grupo H, e vem de um atropelo sobre a Suíça nas oitavas de final, e se postulou, de vez, como uma das grandes candidatas ao título. Mas sabe que terá que confirmar o favoritismo em campo. Raphael Guerreiro deve seguir entre os titulares, empurrando João Cancelo para os suplentes. Já Nuno Mendes e Danilo, lesionados, são as baixas dos lusos. Cristiano Ronaldo, mais uma vez, deve iniciar entre os reservas, com o artilheiro Gonçalo Ramos tendo a confiança do técnico Fernando Santos após ser decisivo na rodada passada. Em suas redes sociais, CR7 descartou a possibilidade de seu momento polêmico interferir no elenco. "Um grupo bastante unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação bastante corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipe no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem conosco! Força, Portugal", escreveu o gajo.

Escalações

Escalação titular da Marrocos: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Escalação titular da Portugal: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; B. Silva, Carvalho, Otavio; Fernandes, Ramos, Felix.

Desfalques

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Portugal

Nuno Mendes e Danilo estão lesionados.

Melhores apostas e dicas

Portugal é favorita contra o Marrocos nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,70 na vitória dos argentinos, $ 3,75 no empate e $ 5,60 caso os holandeses vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,21 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,71 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 1,96 caso positivo, e $ 1,82 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Marrocos na Copa 2022

Aboukhal, Saiss, En-Nesyri e Ziyech: 1 gol.

Artilheiros de Portugal na Copa 2022

Gonçalo Ramos: 3 gols.

Bruno Fernandes e Rafael Leão: 2 gols.

Cristiano Ronaldo, João Félix, Pepe, Raphael Guerreiro e Ricardo Horta: 1 gol.

Marrocos e Portugal: Participações em Copas

O Marrocos está na sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998 e 2018), com melhor na campanha em 1986, quando foi o melhor de seu grupo e acabou ficando n 11ª posição.

Portugal disputa a sua oitava Copa do Mundo, com as melhores campanhas em 1966 e 2006, quando conquistou o terceiro lugar. Já os piores desempenhos da foram em 1986 e 2014, edições em que a equipe não passou de grupo.

Quando é?

