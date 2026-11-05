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Lillestrøm x Viktoria Plzen: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Aaraasen Stadion

O jogo entre Lillestrøm e Viktoria Plzen começa em 05/11/2026, às 18h45.

Lillestrøm x Viktoria Plzen ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

Os assuntos da semana: o que aconteceu com Lillestrøm e Viktoria Plzen?

O Lillestrøm chega confiante para este jogo: os noruegueses venceram quatro das últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, a equipe de Hans Erik Ødegaard venceu o Start fora de casa por 0 a 1. Apenas o jogo fora de casa contra a Real Sociedad, pela Europa League, terminou em uma derrota expressiva, por 0 a 6. Nas cinco partidas, o Lillestrøm marcou oito gols e sofreu onze.

O Viktoria Plzen também soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Em seu compromisso mais recente, venceu o Banik Ostrava fora de casa por 0 a 4, com autoridade, pelo Campeonato Tcheco. Na Europa League, o Plzen perdeu seu último jogo por 1 a 2 para o PFK Levski Sofia. Ao longo das cinco partidas, o clube marcou 16 gols e sofreu oito.

Lillestrøm x Viktoria Plzen: escalações

Lillestrøm x Viktoria Plzen: momento das equipes

Lillestrøm x Viktoria Plzen: retrospecto dos confrontos diretos

Lillestrøm x Viktoria Plzen: as tabelas