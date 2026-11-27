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Joshua Kimmich, capitão do Bayern de Munique, recebeu o apoio dos ídolos do clube Lothar Matthäus e Oliver Kahn depois de criticar publicamente a forma como a diretoria do gigante bávaro tratou o companheiro Jamal Musiala, em meio à polêmica sobre o estado de saúde e o futuro do jogador.

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Matthäus e Kahn elogiaram as declarações de Kimmich, dadas após a derrota do Bayern por 2 a 1 para o Lille, da França, na noite da última quarta-feira, pela Champions League. Para os dois, o capitão do time assumiu uma posição necessária para proteger os companheiros e preservar a união do vestiário.

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Em declarações reproduzidas pela Sky Sport Alemanha, Matthäus afirmou: “Acho que foi uma conversa excelente. Talvez isso não tenha agradado aos dirigentes do Bayern, mas deve servir como um alerta para que eles lidem com situações como essa de outra forma no futuro”.

E continuou: “Ele (Kimmich) não ofendeu ninguém. Apenas deixou claro que a maneira como o assunto foi tratado estava errada e que não condiz com o Bayern de Munique. Concordo 100% com isso”.

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Matthäus acrescentou: “Talvez ele seja multado, mas não dá para resolver as coisas com multas. Isso só abriria a porta para novos problemas. Ele provou que é um líder de verdade, porque não defende apenas o Musiala, ele quer proteger todos os seus jogadores. Ele é o capitão deste time”.

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Já Oliver Kahn considerou que a postura de Kimmich não foi nenhuma surpresa, levando em conta a personalidade dele e o papel que exerce no elenco.

O histórico goleiro do Bayern de Munique e da seleção alemã disse: “Joshua Kimmich sempre foi alguém que expressa sua opinião com franqueza. A posição dele não surpreendeu neste caso, porque se espera que o capitão do time defenda o jogador e passe uma mensagem ao grupo: vamos lá, rapazes, precisamos ficar juntos, como um só bloco. Estamos enfrentando muitas dificuldades no momento e não podemos permitir que nos dividam”.

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Kahn concluiu: “Foi uma mensagem importante do Joshua”.

A crise teve origem em declarações de dirigentes de peso do Bayern, entre eles Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, sobre o futuro de Musiala e sua capacidade de recuperar o nível de antes, além dos aspectos financeiros ligados ao seu contrato, em meio às lesões recorrentes do jogador e a um distúrbio neurológico que provoca episódios de perda de consciência.

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As declarações provocaram fortes críticas, sobretudo pelo fato de o tema ter sido tratado publicamente.

Kimmich considerou inaceitável discutir a situação de um jogador dessa forma diante da imprensa. Ele ressaltou que a prioridade do clube não significa ignorar o lado humano e que o Bayern não deveria fazer Musiala arcar sozinho com as consequências da crise.

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Musiala entrou no decorrer da partida contra o Lille, que terminou com a derrota do time bávaro. Com isso, a crise interna coincide com um momento difícil dentro de campo, o que deu ainda mais repercussão à mensagem de Kimmich sobre a necessidade de união do grupo.

Musiala sofreu uma fratura na fíbula e no tornozelo durante a Copa do Mundo de Clubes, em julho de 2025, e depois teve o retorno complicado por um distúrbio neurológico, que o fez cair duas vezes durante a pré-temporada, em agosto de 2026.

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O jogador da seleção alemã também sofreu uma lesão muscular em setembro, que voltou a afastá-lo dos gramados, até retornar recentemente.

No entanto, ele sofreu uma nova lesão contra o Lille, pela Champions League, e vai desfalcar o time até janeiro.