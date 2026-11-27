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O Bayern de Munique sofreu um novo golpe com a lesão de Jamal Musiala na musculatura da coxa direita, poucos dias depois de seu retorno aos gramados. O problema renova as preocupações sobre a capacidade do jogador de recuperar a plena forma física, em meio a um clima de polêmica no clube por causa das recentes declarações públicas de seus dirigentes sobre a situação e o futuro do atleta.

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O Bayern anunciou nesta sexta-feira que os exames médicos realizados pelo jogador confirmaram uma lesão muscular na coxa direita. Segundo o clube, ele está fora dos jogos até segunda ordem, sem data definida para o retorno.

Por outro lado, a emissora "Sky Sport Alemanha" informou que o período previsto de ausência é de quatro a seis semanas, com o temor de que o afastamento se prolongue ainda mais, sobretudo porque a estimativa inicial para a lesão anterior era de quatro semanas fora, mas o tempo longe dos gramados acabou se estendendo para cerca de oito semanas.

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De acordo com a emissora alemã, a reunião entre dirigentes do Bayern e representantes do jogador, realizada na sede do clube no início desta semana, tinha como objetivo conter a tensão e devolver a tranquilidade à relação entre as partes, com o compromisso de tratar os assuntos longe das declarações públicas.

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A nova lesão, porém, trouxe de volta as dúvidas sobre as reais condições físicas do jogador e sobre o tempo de que ele precisa para se recuperar por completo.

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Musiala havia sofrido uma lesão muscular na coxa direita durante o aquecimento antes da partida da seleção da Alemanha contra a Holanda, em 24 de setembro, e ficou fora por quase dois meses. Ele voltou a jogar no empate por 1 a 1 com o Colônia, em 20 de novembro, e depois entrou aos 76 minutos na derrota por 2 a 1 para o Lille, da França, pela Champions League, na última quarta-feira.

Segundo a "Sky", o técnico do time bávaro, Vincent Kompany, tinha ressalvas quanto a escalar Musiala contra o Lille e transmitiu suas preocupações pessoalmente ao jogador, pedindo que ele não se arriscasse.

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O meia da seleção alemã, no entanto, insistiu em jogar e ajudar a equipe, diante do grande número de desfalques e também da polêmica que o envolveu recentemente.

A reportagem acrescenta que o jogador colocou uma enorme pressão sobre si mesmo por causa da crise e que a nova lesão talvez pudesse ter sido evitada com mais descanso.

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Altos dirigentes do Bayern de Munique, entre eles Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeneß, falaram recentemente sobre o contrato de Musiala e sobre sua capacidade de voltar ao mais alto nível.

As declarações irritaram alguns de seus companheiros e levaram Joshua Kimmich a criticar a exposição pública do caso, que ele classificou como inaceitável e incompatível com as tradições do Bayern.

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Musiala enfrenta um desafio físico complexo desde a grave lesão sofrida no Mundial de Clubes de 2025, que o afastou de boa parte da temporada passada.

Em agosto, ele também revelou sofrer de um distúrbio neurológico, depois de ter tido episódios de perda de consciência.

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Após a última reunião com os representantes de Musiala, o Bayern de Munique reforçou que a saúde do jogador é a prioridade e que ele terá total apoio durante o período de recuperação.