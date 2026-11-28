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Joshua Kimmich, capitão do Bayern de Munique, pediu desculpas aos companheiros após ser expulso no duelo contra o Hamburgo, que terminou empatado sem gols no estádio Volkspark, neste sábado, pela 11ª rodada da Bundesliga.

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O jogador da seleção alemã admitiu que sua atitude foi um grande erro e não tem justificativa, e também comentou a nova lesão sofrida pelo companheiro Jamal Musiala.

O Bayern sofreu um duro golpe aos 44 minutos, quando o árbitro Bastian Dankert mostrou o cartão vermelho direto para Kimmich, após revisão do VAR, por ele ter puxado o cabelo do jogador do Hamburgo Alexander Røssing-Lelesiit depois de levar um empurrão do adversário.

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Em entrevista após a partida, Kimmich declarou: “Foi um grande erro. Não tem justificativa nenhuma. Mesmo uma hora depois, ainda não consigo entender por que fiz aquilo. Foi totalmente desnecessário e extremamente estúpido. Preciso pedir desculpas ao time”.

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O capitão do Bayern acrescentou: “Considerando a situação geral que estamos vivendo, o que fiz não tem justificativa nenhuma”.

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E prosseguiu: “Preciso pedir desculpas ao time. Realmente não consigo explicar o que aconteceu. Foi uma atitude extremamente estúpida, e fico feliz por termos conseguido, mesmo assim, somar um ponto. Isso não é algo que eu costumo fazer”.

Ele continuou: “Não houve nenhum atrito ou discussão de qualquer tipo entre mim e o jogador durante a partida. Eu gostaria de poder dar uma explicação para o que aconteceu, mas é difícil até para mim mesmo entender”.

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Lesão de Musiala

Em outro assunto, Kimmich falou sobre a nova lesão sofrida pelo companheiro Jamal Musiala e demonstrou solidariedade ao jogador diante do momento difícil que ele atravessa.

O meio-campista do time bávaro afirmou: “Para ele, com certeza é devastador. Como eu disse há alguns dias, pensem só no período pelo qual ele passou nos últimos 18 meses”.

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Ele seguiu: “Tudo o que podemos fazer é tentar ficar ao lado dele e apoiá-lo da melhor forma possível”.

Kimmich completou: “Não sei exatamente qual é o plano para ele no momento, ou se ele poderá se afastar por alguns dias para esvaziar completamente a cabeça. Também não sei qual é a gravidade da lesão nem por quanto tempo ele ficará fora. Tentamos sempre estar ao lado dele e, claro, esperamos que se recupere logo”.

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Bayern de Munique segue em má fase

O gigante bávaro não conseguiu vencer pela terceira partida consecutiva, depois do empate por 1 a 1 com o Colônia na Bundesliga e da derrota por 2 a 1 para o francês Lille na Champions League, em meio a vários desfalques, sobretudo no ataque.

Com o resultado, o Bayern chegou a 23 pontos e ocupa a segunda colocação da Bundesliga, a um ponto do líder Borussia Dortmund, que tem um jogo a menos e recebe o Bayer Leverkusen amanhã, domingo, no Signal Iduna Park.

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Já o Hamburgo chegou a 13 pontos e ocupa a 12ª posição da Bundesliga.