Compartilhar Siga GOAL no Google

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), entrou em uma nova fase de pressões políticas e jurídicas, com o avanço das movimentações dos democratas no Congresso dos Estados Unidos para investigar sua relação com o governo do presidente republicano Donald Trump e um polêmico projeto de investimento que pretendia levar investidores do setor privado aos direitos comerciais dos torneios da FIFA, a começar pela Copa do Mundo.

Publicidade

Nesse sentido, a rede "Sky News" revelou que o gabinete do deputado democrata Jamie Raskin começou a entrar em contato com funcionários atuais e antigos da FIFA, entre eles dirigentes que ocuparam cargos de destaque, para pedir que prestem depoimento ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes.

Leia também

Final no Marrocos ou em Madri? Pergunta polêmica agita debate entre candidatos a primeiro-ministro da Espanha

“Nojento e um nível diferente de maldade”: mulher de Neuer causa polêmica em meio a rumores de “traição”

A expectativa é que as entrevistas voluntárias comecem nas próximas semanas, enquanto o comitê poderá usar seus poderes para convocar testemunhas e obter documentos no início do novo ano, depois que seu controle passar aos democratas a partir de janeiro de 2027.

A investigação pretende examinar o que Raskin descreveu como "evidências crescentes de possível corrupção e de troca de favores políticos entre a FIFA e o governo Trump", além de analisar a natureza da relação entre Infantino e o presidente norte-americano.

Publicidade Publicidade

Entre os temas levantados pelo deputado democrata estão o aluguel, pela FIFA, de um escritório na Trump Tower, em Nova York, e a entrega do prêmio da paz da entidade a Trump, além de questionamentos sobre se a relação entre as partes garantiu tratamento preferencial ao governo norte-americano ou influenciou decisões da federação internacional.

Tópicos relacionados

O projeto "FIFA Forward Enterprise" está no centro da investigação. A proposta previa a criação de uma empresa comercial com valor estimado em 20 bilhões de dólares, com a venda de uma participação de 20% a investidores liderados pela Thrive Capital, de Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro de Trump, em troca de um investimento proposto de cerca de 4,2 bilhões de dólares.

Documentos aos quais a agência "Associated Press" teve acesso mostraram que o plano incluía a transferência dos direitos comerciais dos torneios da FIFA para a nova empresa por um período de até 96 anos, antes que Infantino recuasse no fim de julho passado, pressionado por amplas objeções.

Publicidade

Esses acontecimentos ocorrem antes da eleição para a presidência da FIFA, marcada para 18 de março de 2027, no Marrocos, que terá pela primeira vez uma disputa real contra Infantino desde sua eleição, em 2016.

A federação internacional anunciou ter recebido três candidaturas: a de Infantino, a do presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, e a do presidente honorário da Federação Japonesa, Kozo Tashima. As candidaturas ainda passarão pela análise do comitê eleitoral antes da homologação final.

Publicidade

A investigação norte-americana tende a aumentar a pressão sobre Infantino, sobretudo se os depoimentos ou os documentos trouxerem novas informações sobre o projeto de investimento ou sobre sua relação com o governo dos Estados Unidos.

Isso também pode prejudicar sua imagem diante das federações nacionais que vão votar e dar aos adversários argumentos adicionais para contestar seu estilo de gestão e a transparência de suas decisões. Até agora, porém, não há conclusões que comprovem qualquer irregularidade de sua parte, e a investigação não significa automaticamente a abertura de um processo criminal nem sua exclusão da eleição.

Publicidade

Os democratas vão cooperar com os europeus para derrubá-lo?

Já existe, de fato, uma frente europeia de oposição a Infantino, mas ela atua por um caminho separado da investigação norte-americana.

O Comitê Executivo da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) anunciou, em agosto passado, que estuda apresentar uma queixa criminal na Suíça por suspeita de má gestão financeira ligada ao projeto, além de ter feito pedidos a tribunais norte-americanos para obter documentos e depoimentos da empresa de Joshua Kushner e de entidades ligadas à FIFA.

Publicidade

Isso abre espaço para uma convergência de interesses entre democratas e europeus, já que a investigação norte-americana pode fornecer informações e documentos potencialmente relevantes para a via judicial buscada pela UEFA, enquanto a pressão europeia pode ampliar o peso político da investigação no meio do futebol. Ainda não há, porém, informações confirmadas sobre um acordo ou uma coordenação oficial e direta entre as partes.

O principal obstáculo para os adversários do presidente da FIFA continua sendo o mapa de votos: apesar da oposição da UEFA, Infantino conta com grande apoio na Ásia, na África e na América do Sul.