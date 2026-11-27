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O técnico espanhol Pep Guardiola descartou voltar ao Barcelona após o fim de sua passagem pelo Manchester City e admitiu que não tem uma data definida para retomar a carreira de treinador.

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Pep é uma das figuras mais influentes da história recente do Barça. Seu time dominou a Espanha e a Europa e conquistou a Champions League duas vezes, em 2009 e 2011.

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Ele também apresentou um estilo de jogo que muitas equipes tentaram imitar, e que vários jogadores, aposentados ou em atividade, descrevem como "o melhor futebol da história", segundo o jornal catalão "Sport".

É natural que boa parte da torcida do Barcelona deseje a volta de Pep ao clube em algum momento.

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Mas o técnico catalão foi taxativo em mais de uma ocasião, afirmando que "minha etapa como treinador do Barcelona terminou, e não voltarei a comandar o time".

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A confirmação mais recente de sua posição veio há poucos dias, em entrevista à revista oficial da Bundesliga, centrada principalmente em sua passagem pelo Bayern de Munique.

Perguntado se se vê voltando ao Bayern no futuro, Guardiola não descartou totalmente a possibilidade e definiu Vincent Kompany como "um treinador fantástico".

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Sobre o Barça, porém, foi claro: "Eu, por exemplo, não vou voltar ao Barcelona".

Antes, Guardiola já havia declarado que a pressão da mídia, a atenção excessiva a cada passo seu e a rivalidade com o Real Madrid o deixaram extremamente desgastado quando era técnico do Barça.

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Ao falar sobre o futebol alemão com o entrevistador Markus Hörwick, ele apontou a diferença na natureza da pressão e no estilo de vida entre Espanha e Alemanha: "Para vocês, não importa como se joga, basta vencer. Além disso, vocês sabem aproveitar a vida fora do futebol, enquanto na Espanha não existe mais nada".

Guardiola aproveita o período longe do trabalho de treinador para reorganizar suas prioridades e definir o tempo de que precisa antes de voltar aos gramados. Questionado sobre quando pretende retornar, disse: "Da última vez, precisei de um ano inteiro para recarregar as baterias, mas desta vez não sei de quanto tempo vou precisar. Não estabeleço uma data".

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Nos seis meses em que esteve afastado, recebeu propostas importantes, entre elas para comandar as seleções da Itália, da Holanda e dos Estados Unidos, mas não aceitou nenhuma.

A passagem de Guardiola pelo Bayern de Munique durou três temporadas, de 2013 a 2016.

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Apesar de não ter conquistado a Champions League, o time bávaro faturou sete títulos sob seu comando, entre eles três Bundesligas consecutivas.

Em um de seus primeiros jantares após assumir o Bayern, Franz Beckenbauer lhe disse: "Aqui você só precisa vencer. É simples assim no Bayern de Munique".

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Segundo Guardiola, ele gostou muito dessa frase, que o ajudou a entender a natureza do trabalho e as expectativas dentro do clube.

O técnico espanhol continua acompanhando os treinadores de seus dois ex-times, Barcelona e Bayern de Munique. Ele elogiou Hansi Flick e Vincent Kompany, considerando que ambos estão "totalmente preparados para competir e construir grandes equipes".