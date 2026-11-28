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Joshua Kimmich, capitão do Bayern de Munique, pediu desculpas aos companheiros depois de ser expulso no confronto com o Hamburgo, que terminou empatado sem gols no Volksparkstadion, neste sábado, pela 11ª rodada da Bundesliga.

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O meio-campista da seleção alemã admitiu que sua atitude foi um grande erro e não tem justificativa, e também falou sobre a nova lesão sofrida pelo companheiro Jamal Musiala.

O Bayern sofreu um duro golpe aos 44 minutos, quando o árbitro Bastian Dankert mostrou o cartão vermelho direto a Kimmich, após revisão do VAR, por ter puxado o cabelo de Alexander Rössing-Lelesiit, jogador do Hamburgo, depois de levar um empurrão do adversário.

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“Foi um grande erro. Não há justificativa nenhuma. Mesmo uma hora depois, ainda não consigo entender por que fiz aquilo. Foi totalmente desnecessário e extremamente estúpido. Preciso pedir desculpas ao time”, disse Kimmich em entrevista após a partida.

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O capitão do Bayern acrescentou: “Considerando a situação geral que estamos vivendo, o que eu fiz não tem justificativa nenhuma”.

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E prosseguiu: “Preciso pedir desculpas ao time. Realmente não consigo explicar o que aconteceu. Foi uma atitude extremamente estúpida, e fico feliz por, mesmo assim, termos conseguido somar um ponto. Isso não é algo que eu costumo fazer”.

Ele continuou: “Não houve entre mim e o jogador nenhum contato ou desentendimento de qualquer tipo durante a partida. Gostaria de conseguir dar uma explicação para o que aconteceu, mas é difícil até para mim mesmo entender”.

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Lesão de Musiala

Em outro assunto, Kimmich falou sobre a nova lesão sofrida pelo companheiro Jamal Musiala e demonstrou solidariedade a ele diante do momento difícil que está vivendo.

“Para ele, com certeza é devastador. Como eu disse há alguns dias, pensem apenas no período que ele passou nos últimos 18 meses”, afirmou o meio-campista do Bayern.

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E seguiu: “Tudo o que podemos fazer é tentar ficar ao lado dele e apoiá-lo da melhor forma possível”.

Kimmich completou: “Não sei exatamente qual é o plano para ele no momento, ou se ele poderá se afastar por alguns dias para esvaziar completamente a cabeça. Também não sei a gravidade da lesão nem quanto tempo ele vai ficar fora. Tentamos sempre estar ao lado dele e, claro, esperamos que ele se recupere logo”.

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Bayern de Munique segue cambaleando

O gigante bávaro não venceu pela terceira partida consecutiva, depois do empate com o Colônia (1 a 1) na Bundesliga e da derrota para o Lille, da França, (2 a 1) na Champions League, em meio a vários desfalques, sobretudo no ataque.

Com o resultado, o Bayern chegou a 23 pontos, na segunda colocação da Bundesliga, um ponto atrás do líder Borussia Dortmund, que tem um jogo a menos e recebe o Bayer Leverkusen neste domingo, no Signal Iduna Park.

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Já o Hamburgo chegou a 13 pontos e ocupa a 12ª posição na Bundesliga.