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Joshua Kimmich, capitão do Bayern de Munique, criticou a maneira como a diretoria do clube lidou publicamente, pela imprensa, com a situação do companheiro Jamal Musiala.

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Para ele, é inaceitável que o jogador acabe arcando com as consequências de divergências da diretoria ou de discussões sobre seu contrato e seu futuro.

O posicionamento de Kimmich vem em um momento de grande polêmica no Bayern, provocada por declarações públicas de importantes dirigentes do clube sobre a condição física de Musiala e o nível que se espera dele após o retorno de lesão. Tudo isso coincidiu com a derrota do time para o Lille, da França, fora de casa, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, pela Champions League.

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Em entrevista após a partida, Kimmich falou sobre o caso Musiala: "O que eu não entendo é a forma como esse assunto está sendo discutido publicamente. Esse peso nunca deveria ser colocado nos ombros de um jogador".

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O meio-campista da seleção alemã acrescentou: "Isso é totalmente inaceitável e não é digno do Bayern de Munique, ainda mais no momento atual".

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As declarações do capitão surgiram em meio à polêmica gerada pelas posições de vários altos dirigentes do Bayern a respeito da condição física de Musiala e de sua capacidade de recuperar o nível de antes.

Também foi questionado se o alto salário do jogador se justificaria caso ele não consiga voltar ao seu melhor nível.

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Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de supervisão do clube bávaro e ex-CEO, falou sobre a necessidade de discutir a situação financeira de Musiala com o jogador, sua família e seus representantes, ressaltando que seria difícil justificar o salário caso ele não recupere o nível anterior.

Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, também levantou dúvidas sobre a capacidade do jogador de recuperar todo o seu potencial, enquanto o CEO Jan-Christian Dreesen mencionou a possibilidade de conversas com os representantes do atleta sobre seu futuro contratual.

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Na tentativa de contornar a situação, o Bayern de Munique anunciou na quarta-feira uma reunião, que classificou como construtiva, com os representantes de Musiala, afirmando que a saúde do jogador é a prioridade absoluta para ambas as partes e que ele terá todo o apoio durante sua recuperação.

O clube também esclareceu que o jogador foi examinado pela primeira vez em razão de seus sintomas neurológicos em 22 de abril de 2025, em coordenação com o departamento médico do Bayern, em resposta a questionamentos sobre quando a diretoria tomou conhecimento de seu quadro.

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Dentro de campo, as declarações de Kimmich vieram após a derrota do Bayern de Munique para o Lille, da França, por 2 a 1, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, o primeiro revés do time na competição nesta temporada.

O Bayern abriu o placar com gol de Dayot Upamecano aos 15 minutos, mas o Lille virou no segundo tempo: Ayase Ueda empatou aos 62, e Aleksandar Pavlović marcou contra três minutos depois, garantindo a vitória do time francês.

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Musiala entrou aos 76 minutos, como parte de seu retorno gradual aos gramados após o período de afastamento, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.