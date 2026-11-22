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O Barcelona iniciou uma nova ofensiva para tentar fechar a contratação do holandês Ruud Nijstad na próxima janela de transferências de inverno.

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Segundo o jornal "Sport" espanhol, o clube catalão retomou os contatos para contratar o jovem zagueiro do Twente, da Holanda, de 18 anos, considerado um dos principais talentos em ascensão do futebol europeu.

A negociação, porém, enfrenta obstáculos importantes, tanto no aspecto econômico quanto no esportivo, o que dificulta a possibilidade de um acordo em janeiro.

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A posição do jogador mudou nas últimas semanas. Se no início ele preferia seguir se desenvolvendo no futebol holandês, agora está mais aberto a uma transferência para o Barcelona, depois de conhecer em detalhes o projeto esportivo apresentado pelo clube catalão.

Nijstad valoriza especialmente as oportunidades que o Barcelona dá aos jovens jogadores e acredita que o clube pode ser o lugar ideal para continuar sua evolução e sua carreira.

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Preço altíssimo

O principal ponto de divergência no aspecto econômico está na avaliação financeira do jogador: o Twente elevou suas exigências e atualmente pede mais de 20 milhões de euros para liberá-lo.

O Barcelona considera que esse valor representa um risco grande para um jogador de apenas 18 anos, que ainda não tem ampla experiência no mais alto nível.

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No clube catalão, não há dúvidas sobre o potencial esportivo de Nijstad, um zagueiro canhoto com excelente capacidade de sair jogando com a bola, além de ter uma grande margem de evolução.

Os relatórios técnicos sobre o jogador são avaliados de forma muito positiva no Barcelona, mas a situação muda quando se trata de o clube assumir um investimento financeiro alto em uma negociação que, naturalmente, envolve riscos por causa da pouca idade e da pouca experiência do atleta.

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O maior obstáculo para o Barcelona, no entanto, é de ordem esportiva: o Twente quer manter Nijstad no elenco até o fim da temporada atual, como condição para aprovar a transferência.

O clube holandês está disposto a negociar a venda do jovem zagueiro em janeiro, mas quer garantir sua permanência na equipe por meio de um empréstimo até junho.

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Essa exigência complica os planos do Barcelona, que intensificou os contatos com o objetivo de contratar o jogador na janela de transferências de inverno. As negociações precisarão resolver as divergências sobre o valor da operação e também sobre a data de uma eventual chegada de Nijstad.

Premier League também pressiona

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O Barcelona não é o único interessado em Nijstad. Chelsea, Manchester City e Manchester United acompanham de perto sua evolução e podem entrar na disputa pelo jogador, o que tornaria a negociação mais difícil e poderia até elevar o valor da transferência.

Ainda assim, o Barcelona tem um trunfo: a vontade do jogador, que dá prioridade à transferência para o clube catalão por se identificar com sua filosofia de jogo. Além disso, o Blaugrana foi o primeiro grande clube europeu a apostar em seu talento e a acreditar em seu potencial.

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Assim, o interesse é mútuo, e a disposição de Nijstad em se transferir representa um fator positivo para o Barcelona.

Transformar esse interesse em uma contratação concreta, porém, exige superar as exigências econômicas e esportivas do Twente, que não parece ter pressa para abrir mão de um de seus principais jovens talentos.