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O jornal alemão "Bild" publicou o que afirma serem novos detalhes sobre a separação de Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, e sua esposa, Anika.

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Segundo o jornal, a mulher com quem Neuer apareceu recentemente no Brasil tem 23 anos e trabalha como fisioterapeuta do goleiro alemão, de acordo com informações repassadas por fontes próximas ao clube bávaro.

Ainda conforme a reportagem, a relação entre Neuer e a jovem já havia ultrapassado o âmbito profissional há algum tempo. O "Bild" afirma que os dois mantêm um relacionamento próximo há vários meses e que a história não começou durante a recente viagem do goleiro ao Brasil.

Também veio à tona que os dois passaram um tempo juntos na ilha italiana da Sicília, no fim de setembro passado.

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O jornal acrescentou que o ponto mais polêmico diz respeito ao momento da separação: segundo a publicação, Neuer comunicou a Anika o desejo de encerrar o casamento poucos dias depois do nascimento do segundo filho do casal, no fim de agosto passado. A esposa, ainda de acordo com o jornal, sabia que ele conhecia a outra mulher.

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Segundo as mesmas informações, Neuer e a mulher de 23 anos viajaram ao Brasil em 15 de novembro, onde ficaram juntos em uma suíte de um resort de luxo.

Os dois também apareceram em vídeos durante a estadia em Búzios, cidade litorânea a nordeste do Rio de Janeiro.

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O "Bild" apontou que o círculo de amigos em comum e a família de Anika estão chocados e indignados com a forma como o goleiro do Bayern de Munique conduziu a separação. Citando suas fontes, o jornal informou ainda que a prioridade de Anika no momento é "o bem-estar de seus dois filhos pequenos".

Em 13 de novembro, a imprensa alemã havia revelado a separação de Neuer, de 40 anos, e sua esposa, Anika, de 26, após um relacionamento de cerca de seis anos.

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Os dois se casaram no civil em 12 de novembro de 2023, em uma cerimônia reservada, antes de realizarem uma grande festa de casamento de três dias em julho de 2025, no Tirol do Sul, na Itália, com a presença de familiares e amigos.

O primeiro filho do casal, Luca, nasceu em 14 de março de 2024, e o segundo chegou no fim de agosto de 2026. A notícia da separação veio pouco tempo depois desse nascimento.

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A emissora alemã "RTL" já havia informado, com base em apuração própria, que a separação de fato remonta ao início de outubro passado e que Neuer deixou a casa da família, enquanto Anika permaneceu com os dois filhos.

A aparição de Neuer ao lado da jovem no Brasil ocorreu durante o período em que o goleiro está afastado dos gramados por causa de uma lesão sofrida contra o Mainz, em 7 de novembro.

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O Bayern de Munique anunciou oficialmente, após exames médicos, que o goleiro sofreu uma ruptura parcial em um dos tendões do pé direito, o que o deixaria fora do time no período seguinte.

O clube havia autorizado Neuer a cumprir parte do seu programa de recuperação fora de Munique. Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, explicou que a viagem ao Brasil teve o aval do clube, com o objetivo de dar ao jogador um período de descanso antes da intensificação do trabalho de reabilitação durante as festas de Natal e Ano-Novo.

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Neuer, de fato, voltou a Munique nesta quarta-feira e retomou os treinos de recuperação no centro de treinamento do clube, com previsão de ficar fora por cerca de dois meses.