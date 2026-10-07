Kane merece a Bola de Ouro? Bellingham revela sua opinião

Jude Bellingham e Morgan Rogers rasgaram elogios ao companheiro Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, e o indicaram para vencer o prêmio da Bola de Ouro 2026, após a vitória sobre a República Tcheca por 3 a 0 pela Liga das Nações da Europa, nesta terça-feira.

Bellingham disse sobre o craque do Bayern de Munique, em declarações à imprensa: "Nada do que ele faz me surpreende. É um exemplo incrível e uma pessoa incrível, e é uma honra dividir o campo com ele. Tudo o que ele conquista é merecido, pois trabalha muito para isso".

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E, ao ser questionado sobre as chances de Kane de ser coroado com a Bola de Ouro, o craque do Real Madrid, também candidato ao prêmio, respondeu: "Sim, quem sabe? É algo certamente possível".

Já Rogers foi mais categórico ao defender o direito do companheiro à Bola de Ouro, afirmando: "Harry Kane tem que ganhar a Bola de Ouro. Ele superou tudo o que as pessoas imaginavam que ele era capaz de fazer... o hat-trick, os gols na Copa do Mundo e os gols pelo Bayern. O que mais ele poderia fazer? Ele tem que ser recompensado por isso".

As declarações vieram após uma noite histórica de Kane no estádio de Wembley, já que ele marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca e igualou o recorde de Peter Shilton como jogador com mais partidas pela seleção da Inglaterra, com 125 jogos. Seu primeiro gol, que foi o de número 90 por sua seleção, teve a participação do próprio Rogers, antes de elevar sua marca para 91 gols com uma cabeçada após cobrança de escanteio.

A cerimônia da Bola de Ouro será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, e Kane é um dos principais concorrentes ao prêmio, ao lado do francês Kylian Mbappé e do espanhol Lamine Yamal.



