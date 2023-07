Internacional x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Beira-Rio, Internacional e Cruzeiro duelam na noite deste sábado (1), a partir das 21h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Vivendo grande momento na temporada, o Internacional está há cinco jogos sem perder no campeonato e subiu para o sexto lugar, com 20 pontos. O Colorado deve repetir a escalação do meio da semana, quando bateu o Independiente Medellín e garantiu a classificação na Copa Libertadores.

Do outro lado, o Cruzeiro colocou fim ao jejum de vitórias na rodada passada ao ganhar do São Paulo. A Raposa está na 12ª posição, com 17 pontos. O técnico Pepa também deve manter os seus onze iniciais para o duelo no sul.

As equipes já se enfrentaram 48 vezes, com 21 triunfos do Cruzeiro, 14 do Internacional, além de 13 empates.

Prováveis escalações

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo e John; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo, Marlon; Filipe Machado, Matheus Jussa e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues, Gilberto. Técnico: Pepa.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?