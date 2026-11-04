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Hapoel Beer Sheva x OFI Creta ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e no streaming?

Hapoel Beer Sheva x OFI Crete
Hapoel Beer Sheva
OFI Crete
Liga Europa

Na Liga Europa, o Hapoel Beer Sheva enfrenta o OFI Creta. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: horário de início

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Liga Europa - Rodada 4
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O jogo entre Hapoel Beer Sheva e OFI Creta começa em 05/11/2026, às 21h.

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta ao vivo hoje: quem transmite na TV e por streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Hapoel Beer Sheva e OFI Creta?

O Hapoel Beer Sheva chega a este confronto com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para o Royale Union Saint-Gilloise. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 1 para o AZ Alkmaar e empatou em 0 a 0 com o Dinamo Zagreb. Ao todo, o Beer Sheva marcou cinco gols e sofreu 12 nesses cinco jogos.

O OFI Creta soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, o clube venceu o Panetolikos fora de casa por 1 a 0 na Super League. Antes, perdeu por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Liga Europa e por 4 a 3 para o Kalamata. Nesse período, o OFI marcou sete gols e sofreu oito.

HBS

HBS - Sequência

SAB
V2-1
SAB
D5-2
DZG
E0-0
AZ
D2-1
GIL
D4-0
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OFI

OFI - Sequência

KAL
D4-3
B04
D0-2
PAO
V2-1
AEL
D1-0
PAT
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: escalações

Prováveis escalações de Hapoel Beer Sheva x OFI Crete

Técnico

  • R. Kozuch

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: retrospecto recente

HBS

HBS - Sequência

SAB
V2-1
SAB
D5-2
DZG
E0-0
AZ
D2-1
GIL
D4-0
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OFI

OFI - Sequência

KAL
D4-3
B04
D0-2
PAO
V2-1
AEL
D1-0
PAT
V0-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: histórico de confrontos diretos

Hapoel Beer Sheva x OFI Creta: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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