Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 18ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Goiás e Fortaleza entram em campo na noite deste sábado (5), a partir das 18h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.

Vindo de uma sequência de três jogos sem perder, o Goiás subiu para o 16º lugar, com 16 pontos, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O Esmeraldino, entretanto, perdeu no meio da semana pela Copa Sul-Americana e viu sua situação se complicar na competição continental.

Já o Fortaleza caiu na tabela já que não ganha há três rodadas e agora é o 11º colocado, com 23 pontos. Ao contrário do rival, o Tricolor ganhou fora de casa pela sul-americana e pode ir a campo com uma equipe alternativa, visando a classificação no meio da próxima semana.

As equipes já se enfrentaram 19 vezes até o momento, com 3 vitórias do Goiás, 8 do Fortaleza, além de 8 empates.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo (Sidimar) e Sander; Willian, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius.

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino; Marinho, Galhardo e Lucero.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?