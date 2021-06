Fratelli d'Italia: qual é a letra e a origem do hino da Itália?

O hino italiano é um dos mais populares em torneios e tem uma história interessante

O protocolo da Uefa para a Eurocopa faz com que, antes de cada partida, o hino nacional das seleções envolvidas seja tocado aos torcedores presentes no estádio. E, como já aconteceu em outras competições internacionais, o hino da Itália tem sido um dos favoritos da torcida.

As estrelas azzurri se alinham no gramado e cantam o seu hino com tanto gosto e paixão que, junto ao ritmo da música, chamam atenção e se destacam das restantes músicas. E a Goal te conta mais sobre o hino italiano.

O título original do hino é Il Canto degli Italiani, que significa "A Canção dos Italianos", mas também é conhecido por seu primeiro verso: Fratelli d'Italia, que se traduz como: Irmãos da Itália.

Curiosamente, no entanto, o hino completo raramente é cantado. Normalmente, canta-se a primeira estrofe duas vezes, depois o refrão e, em seguida, termina forte com um alto "Si!" (Sim!).

Letra e tradução do hino da Itália

Hino da Itália:

Fratelli d'Italia

L'Italia s'è desta

Dell'elmo di Scipio

S'è cinta la testa

Dov'è la Vittoria?

Le porga la chioma

Ché schiava di Roma

Iddio la creò

[Refrão] Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò!

Noi fummo da secoli

Calpesti, derisi

Perché non siam popolo

Perché siam divisi

Raccolgaci un'unica

Bandiera, una speme

Di fonderci insieme

Già l'ora suonò

(Refrão)

Uniamoci, amiamoci

L'unione e l'amore

Rivelano ai popoli

Le vie del Signore

Giuriamo far libero

Il suolo natio

Uniti, per Dio

Chi vincer ci può?

(Refrão)

Stringiamoci a coorte

Siam pronti alla morte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò

Stringiamoci a coorte

Siam pronti alla morte

Siam pronti alla morte

L'Italia chiamò, sì!

(Refrão)

Dall'Alpi a Sicilia

Dovunque è Legnano

Ogn'uom di Ferruccio

Ha il core, ha la mano

I bimbi d'Italia

Si chiaman Balilla

Il suon d'ogni squilla

I Vespri suonò

(Refrão)

Son giunchi che piegano

Le spade vendute

Già l'Aquila d'Austria

Le penne ha perdute

Il sangue d'Italia

Il sangue Polacco

Bevé, col cosacco

Ma il cor le bruciò

(Refrão)

Tradução para o português:

Irmãos da Itália

A Itália acordou

Usando o elmo do Cipião

Envolto em sua cabeça

Onde está a Vitória?

Se coloque em reverência

Pois, escrava de Roma

Deus a criou

[Refrão] Integraremos a Coorte

Estamos prontos para a morte

Estamos prontos para a morte

A Itália chamou

Integraremos a Coorte

Estamos prontos para a morte

Estamos prontos para a morte

A Itália chamou, sim!

Nós fomos, por séculos

Oprimidos, ridicularizados

Porque não somos um povo

Porque somos divididos

Reúna-nos sob uma única

Bandeira, uma esperança

De juntarmo-nos

O tempo é agora

(Refrão)

Unimo-nos, amemo-nos

A união e o amor

Revelam aos povos

Os caminhos do Senhor

Juramos tornar livre

A terra natal

Unida por Deus

Quem pode nos vencer?

(Refrão)

Integraremos a Coorte

Estamos prontos para a morte

Estamos prontos para a morte

A Itália chamou

Integraremos a Coorte

Estamos prontos para a morte

Estamos prontos para a morte

A Itália chamou, sim!

(Refrão)

Dos Alpes à Sicília

Legnano em toda parte

De Ferruccio, cada homem

Tem o seu coração e a sua mão

As crianças da Itália

Se chamam Balilla

O som de cada sino

Soam como às Vésperas

(Refrão)

São juncos dobrados

As espadas mercenárias

Já a Águia da Áustria

Perdeu suas penas

O sangue da Itália

O sangue polonês

Foi bebido pelos Cossacos

Mas seus corações lhes queimaram

(Refrão)

História do hino da Itália

Foto: Getty

A letra foi escrita por Goffredo Mameli, aos 20 anos de idade, em setembro de 1847 e inspirada no hino francês La Marseillaise.

A letra foi eviada a Turim para que o compositor genovês Michele Novaro criasse uma música em cima dele, em vez de a colocá-lo em uma música já existente.

Foi tocada publicamente pela primeira vez em dezembro diante de uma multidão de 30 mil pessoas de toda a Itália, que foram a Gênova para celebrar o 101º aniversário da rebelião popular do bairro genovês de Portoria, durante a Guerra da Sucessão Austríaca, e também para protestar contra as ocupações estrangeiras na Itália.

Durante o governo de Benito Mussolini, canções que não eram explicitamente fascistas foram proibidas ou desencorajadas, mas Il Canto degli Italiani foi tolerado e acabou sendo erroneamente visto como o hino oficial.

Após a Segunda Guerra Mundial, a canção ressurgiu, especialmente entre os antifascistas e foi declarada o hino nacional provisório da nação em 1946. Era para ser oficialmente adotada na constituição como a canção oficial, mas não houve decreto legislativo para confirmar isto.

A canção continuou popular na Itália e entre os italianos no exterior, mas não foi até 2017 que o Comitê de Assuntos Constitucionais da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para confirmar o Canto degli Italiani um hino oficial da República Italiana.