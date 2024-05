A fã ardorosa que sai da Polônia e viaja pela Europa para acompanhar o Barcelona Femení na Champions League Feminina...

Depois de passar um longo fim de semana em Londres acompanhando seu amado Barcelona Femení no jogo contra o Chelsea, pela Champions League Feminina, Sandra larga as malas em casa e sai correndo para o treino. Ela vai para a escolinha de futebol que fundou em 2015. Qualquer um imaginaria que ela estaria cansada depois da viagem de seis horas, mas Sandra está mais animada do que nunca, relembrando os gritos da torcida por "ALEXIAAAA". Quando chega ao treino, algumas integrantes da equipe já estão em campo, tentando recriar o drible duplo e o cruzamento que Aitana Bonmati fez na noite anterior.

"Graças ao Barcelona, dei início à nossa era no futebol feminino na Polônia... Um dos meus sonhos profissionais se realizou na East Mallorca Girls Cup em 2022, quando um dos nossos times jogou contra o time juvenil do Barcelona! Me senti muito orgulhosa por termos jogado com a melhor equipe do mundo".

É difícil acompanhar o futebol feminino na Polônia. Ele não rende manchetes e é pouco transmitido - ter um clube local para torcer, então, é muito raro. Para acompanhar os campeonatos, é preciso acessar a mídia estrangeira e as redes sociais. Mas, mesmo sem essa exposição, Sandra descobriu um amor pelo futebol – e pelo Barcelona – que a fez se esforçar para ver o time jogar ao vivo no maior número possível de lugares e acabou gerando uma obsessão pela capitã da equipe e ganhadora da Bola de Ouro Feminina, Alexia Putellas.

Sandra começou a jogar futebol em sua cidade natal, Radzyń, quando era criança. Na época, ela achava que era a única jogadora do mundo. Todos os seus ídolos eram homens, todos os seus colegas de equipe eram meninos, e ela queria imitá-los. Foi só quando se mudou para Varsóvia para estudar que ela conheceu outras jogadoras. Por isso, depois de anos jogando em várias equipes amadoras com suas amigas, elas decidiram criar uma academia. Um espaço seguro para que a comunidade desenvolvesse sua paixão, o futebol.

"A equipe Femení do Barcelona mudou tudo. Claro que o futebol feminino já estava crescendo, mas o Barça fez a modalidade ganhar fama. Elas me inspiraram a continuar jogando. Eu adorava o futebol técnico delas, mas agora, um dia, espero que uma das jogadoras da minha academia leve o time à vitória na Champions League Feminina".

Sandra já viajou para a Espanha, a Alemanha e a Inglaterra para assistir ao Barcelona Femení. Ela economiza cada centavo para bancar essas viagens, que considera momentos decisivos de sua vida. Toda vez que viaja para um jogo, a primeira coisa que faz é pôr na mala a camisa de Alexia. Sandra é estilosa ao se vestir, mas não vê problema em usar o uniforme completo para os jogos do Barça. "Quando eu era pequena, não sabia que times de futebol feminino desse nível podiam existir, então me vestir como a Alexia faz com que me sinta conectada à equipe de alguma forma". Quer esteja assistindo aos jogos em casa ou no estádio, ela sempre usa o uniforme completo do Barcelona: camisa, shorts e meias.

"O primeiro jogo da Champions League Feminina a que assisti foi em Wolfsburg, em 2022. Eu me lembro do momento em que Alexia Putellas entrou para o aquecimento. Comecei a chorar de alegria porque meu sonho havia se tornado realidade. Consegui assistir ao final da partida no setor da torcida do Barcelona. Cantei e dancei com eles, me sentindo parte dos ‘Culers’". Desde então, Sandra tem viajado sempre pela Europa, determinada a assistir a todos os jogos de futebol possíveis.

Já no segundo jogo do Barcelona a que assistiu, Sandra conheceu sua jogadora favorita, Alexia Putellas, e até conseguiu trocar de camisa com ela. Infelizmente, ficou tão encantada que, ao tentar tirar uma foto, deixou cair o celular da arquibancada e destruiu a tela do aparelho.

Quando não está viajando pela Europa para os jogos da Champions League Feminina, ela costuma voltar correndo para casa para assistir aos jogos. Mas ver o pontapé inicial depende do bom andamento do treino. Afinal, ela só consegue chegar se tiver jogado bem. Sandra convida amigos e familiares para assistir aos jogos com ela e está sempre vestindo o amado uniforme de Putellas. Seja em casa ou em sua mais recente aventura, ela está sempre vestindo a camisa e gritando o nome de sua heroína.

"É difícil descrever o que significa ver o Barcelona Femení, e especialmente a Alexia, jogar. É a realização de um sonho que eu nem sabia que podia ter. Isso mostra que tudo é possível, e eu tento transmitir essa mensagem às minhas alunas toda semana. Tento mostrar às minhas equipes que elas podem ter grandes sonhos".

A ascensão de Sandra no futebol foi inspirada por seus ídolos. Ela aprendeu muito estudando seu time e seus jogadores favoritos. O profissionalismo e a técnica gerados pelo compromisso do Barcelona com o esporte inspiraram novos torcedores, que nunca haviam pensado que podiam ser protagonistas em campo. Isso, por sua vez, motivou Sandra e suas amigas a criarem uma academia local, que hoje está abrindo um caminho que a própria Sandra nunca havia imaginado.

Quando era pequena, ela nunca tinha visto outra garota jogar futebol. Mas ela descobriu uma identidade esportiva e um catalisador para criar para outras pessoas um sonho que nunca pôde ter na Polônia.

"Mal posso esperar para ver a Alexia na final. Fiquei muito feliz quando elas se classificaram, por poder ter assistido ao jogo. Vou comparecer à partida contra o Lyon com minhas amigas da academia e cantar 'ALEXIAAAA', assim como fizeram com o Messi!"

