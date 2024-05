Ex-Santos e América-MG celebra boa fase no futebol do exterior

Com quatro assistências e dois gols nos últimos cinco jogos, Serginho é um dos desaques do Changchun Yatai na Superliga Chinesa

O meia Serginho vem mais uma vez sendo o grande destaque do Changchun Yatai na Superliga Chinesa. O jogador, que soma passagens por Santos, Vitória e América-MG, soma dois gols e quatro assistências nas últimas cinco partidas da equipe na competição, participando de um gol a cada 67 minutos em campo.

Com grandes números e ótima sequência na temporada, Serginho comemorou momento no futebol chinês e espera seguir despontando em 2024.

Mais artigos abaixo

"Feliz que venho tendo sequência de jogos, que estou ajudando a equipe com gols e assistências. Isso tudo traz muita confiança para seguir fazendo o meu melhor dentro de campo. É um momento individual especial na temporada, mas é seguir trabalhando forte para buscarmos os objetivos do clube no ano”, disse.

O Changchun Yatai vem de um empate fora de casa por 2 a 2 com o Qingdao e agora recebe o Henan na próxima rodada, em duelo direto na tabela da Superliga Chinesa. Serginho vê equipe crescendo no ano e acredita em mais um resultado positivo na competição.

"Fizemos um grande jogo na última partida, mas infelizmente a vitória escapou nos acréscimos. É acertar o que temos para acertar durante a semana e chegarmos bem preparados para o duelo com o Henan em nossa casa. Precisamos da vitória e vamos em busca dela ao lado dos nossos torcedores”, encerrou o meia.