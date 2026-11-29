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O Manchester United precisa gastar 300 milhões de libras esterlinas para contratar uma defesa totalmente nova se quiser evitar o rebaixamento na Premier League.

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Essa é a opinião dos apresentadores do talkSPORT, Jamie O'Hara e Jason Cundy, que acreditam que o Manchester United precisa se mexer na janela de transferências de inverno e reconstruir toda a sua defesa após a derrota por 4 a 0 para o Brentford.

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Com o United dono da pior defesa entre os clubes das cinco grandes ligas europeias, O'Hara e Cundy avaliam que o clube precisa investir quantias enormes durante a janela de transferências de janeiro.

“A única maneira de sair dessa situação, pelo que me parece agora, é contratar uma defesa totalmente nova. É preciso comprar uma nova linha defensiva, porque o setor está muito ruim”, disse O'Hara durante o programa “GameDay Phone-In”.

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O ex-jogador do Tottenham acredita que consertar a defesa pode exigir um investimento de 200 milhões de libras esterlinas, mas seu colega de apresentação, Jason Cundy, acha que o custo pode chegar perto de 300 milhões de libras.

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“Eles poderiam ter ficado com Luka Vušković, do Tottenham, poderiam ter contratado ele. Há jogadores disponíveis, mas eles não contratam os jogadores certos”, acrescentou O'Hara, citando alguns atletas que o clube poderia ter trazido durante o verão.

A defesa do Manchester United não passou por grandes mudanças nos últimos anos: quatro dos cinco defensores que atuaram na derrota para o Brentford, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot e Luke Shaw, também estiveram em campo na derrota por 4 a 0 para o mesmo adversário, em agosto de 2022.

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Sobre esses jogadores, Cundy afirmou: “Se você vai substituir alguns deles, o problema que eles vão enfrentar é como se livrar deles. Janeiro é o pior momento para fazer isso”.

“Eles vão ter que gastar, e se quiserem trazer os jogadores de que precisam para tirar o time da zona de rebaixamento, estamos falando de 300 milhões de libras esterlinas”, completou.

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Antonio Rüdiger

Quando Cundy sugeriu a possibilidade de recorrer a empréstimos, O'Hara apontou um nome que, para ele, poderia ajudar o Manchester United a evitar o rebaixamento: o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, do Real Madrid.

“Eles não vão gastar 300 milhões de libras esterlinas. Talvez contratem Antonio Rüdiger ou um jogador desse tipo do Real Madrid”, disse.

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“Eles precisam de um jogador experiente, ou de um jogador que possa ser contratado para ser o líder do time. Olho para a situação e me pergunto: como o Manchester United pode estar tão mal? Eles têm um problema sério. Sim, a defesa deles é muito ruim, mas eu vejo os defensores e percebo que eles estão abandonados”, acrescentou.

Rüdiger chegou ao Real Madrid em 2022, depois de passar cinco temporadas na Premier League pelo Chelsea.

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Desde que se transferiu para o clube espanhol, ele conquistou oito títulos, entre eles a Champions League, que venceu pela segunda vez na carreira.

No entanto, o zagueiro alemão, de 33 anos, perdeu espaço no time na temporada 2026-2027, sem contar com a confiança regular do técnico José Mourinho: disputou apenas quatro partidas no Campeonato Espanhol e marcou um gol.