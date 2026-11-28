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O atacante marroquino Yassir Zabiri segue em grande fase pelo Racing Santander. Ele marcou mais um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Levante, na noite de ontem, sexta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, chegou a 12 gols na competição e se aproxima de marcas históricas.

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Zabiri se tornou o primeiro jogador de fora de Real Madrid e Barcelona a chegar a 12 gols após as 14 primeiras rodadas de LaLiga desde o hispano-brasileiro Diego Costa, pelo Atlético de Madrid, na temporada 2013-2014, quando ele marcou 14 gols no mesmo período.

O atacante marroquino também alcançou o melhor desempenho de um jogador africano nesta fase da competição desde o camaronês Samuel Eto'o, que marcou 14 gols pelo Barcelona na temporada 2008-2009.

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O 12º gol de Zabiri saiu no duelo contra o Levante, que jogava em casa, no estádio Ciutat de València. Os donos da casa abriram o placar com gol de Iván Romero aos 42 minutos.

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O Racing Santander reagiu no segundo tempo, e Pablo García empatou aos 66 minutos com um chute forte.

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Zabiri deu azar quando uma de suas finalizações explodiu na trave, mas dois minutos depois conseguiu marcar o gol que colocou seu time à frente, aos 81 minutos, aproveitando passe de Íñigo Vicente.

Aos cinco minutos dos acréscimos, Pablo García voltou a balançar as redes, marcando seu segundo gol na partida e o terceiro do time, e garantiu a vitória do Racing Santander.

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Na artilharia de LaLiga, Zabiri ocupa a terceira colocação, com 12 gols, atrás do brasileiro Raphinha, do Barcelona, líder com 15, e do francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, segundo colocado com 13.

O atacante marroquino, porém, lidera a lista de artilheiros com a bola rolando (empatado com Raphinha), sem contar os pênaltis: ele marcou seus 12 gols sem converter nenhuma cobrança, enquanto Raphinha e Mbappé têm três gols de pênalti cada.

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Da Academia Mohammed VI ao brilho na Espanha

Yassir Zabiri nasceu em Marrakech, no Marrocos, em 23 de fevereiro de 2005, e começou a carreira na Academia Mohammed VI de Futebol. Depois, se transferiu para o Union Touarga, onde disputou suas primeiras partidas como profissional em janeiro de 2024 e marcou três gols em 11 jogos.

O atacante marroquino foi para o Famalicão, de Portugal, no meio de 2024, antes de ser contratado pelo Rennes, da França, em fevereiro de 2026, com contrato até 2029, depois de chamar muita atenção na Copa do Mundo Sub-20 de 2025, no Chile.

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Zabiri foi um dos grandes destaques do título inédito do Marrocos na Copa do Mundo Sub-20. Ele marcou 5 gols, terminou como artilheiro do torneio e fez os dois gols da final contra a Argentina (2 a 0).

Zabiri chegou ao Racing Santander por empréstimo no meio de 2026, em busca de mais oportunidades para jogar e evoluir.

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O jogador da seleção marroquina, no entanto, superou rapidamente as expectativas e se tornou um dos principais nomes do ataque no Campeonato Espanhol.