O francês Kylian Mbappé segue brilhando com a camisa do Real Madrid e chegou a 25 participações em gols na temporada, somando todas as competições, com 20 gols e 5 assistências. Com isso, tornou-se o segundo jogador com mais participações em gols entre os atletas das cinco grandes ligas europeias.
Nessa estatística, Mbappé só fica atrás do jovem espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, que participou de 26 gols (marcou 13 e deu 13 assistências), segundo a Opta.
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Os números do atacante francês não param por aí: ele chegou a 70 gols em LaLiga em apenas 79 partidas com a camisa do Real Madrid.
Mbappé se tornou o jogador mais rápido a atingir essa marca na competição desde o uruguaio Luis Suárez, ex-atacante do Barça, que também precisou de 79 jogos para alcançar o mesmo número, em 2017.
Mbappé chegou ao Real Madrid no meio de 2024, após o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, e abriu sua conta de gols pelo time na Supercopa da Europa, contra a Atalanta.
O francês teve um início forte em sua primeira temporada pelo Real Madrid, com 44 gols em 59 partidas em todas as competições, e conquistou a Chuteira de Ouro europeia. Na temporada seguinte, manteve a alta média de gols e balançou as redes 42 vezes.
Em abril de 2026, Mbappé alcançou a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid, em 116 partidas, e seguiu ampliando seus números na atual temporada, reafirmando seu status como um dos principais artilheiros do futebol europeu.
Kylian Mbappé marcou o gol que diminuiu a desvantagem contra o Deportivo Alavés, na partida que terminou com derrota do Real por 2 a 1, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada de LaLiga.
O gol de Mbappé saiu em um chute forte de dentro da área, após passe de Jude Bellingham.
Toni Martínez havia aberto o placar para o Alavés aos 22 minutos, aproveitando uma falha defensiva de Dean Huijsen, que errou o recuo para o goleiro Thibaut Courtois.
O outro zagueiro do Real Madrid, Ibrahima Konaté, tentou afastar a finalização de Martínez, mas a bola bateu nele e cruzou a linha do gol antes que ele conseguisse tirá-la.
Mariano Díaz completou para as redes depois do corte de Konaté e pediu desculpas à torcida de seu ex-clube, o Real Madrid, mas o gol acabou sendo creditado a Martínez.
O Deportivo Alavés ampliou a vantagem sobre o anfitrião Real Madrid quando Ángel Pérez marcou o segundo gol, aos 61 minutos de partida.
O gol saiu após assistência de Mariano Díaz: Pérez aproveitou o passe, driblou o goleiro Thibaut Courtois e finalizou para as redes diante do zagueiro Dean Huijsen, que mais uma vez teve parcela de responsabilidade em um gol dos visitantes.
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Resumo Profissional
Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.
Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.
Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística
A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.
Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.
Áreas de Especialização
Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:
História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.
Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.
Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.
Marcos e Momentos Relevantes
Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.
O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:
Guarda-redes: Manuel Neuer.
Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.
Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.
Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).