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O francês Kylian Mbappé segue brilhando com a camisa do Real Madrid e chegou a 25 participações em gols na temporada, somando todas as competições, com 20 gols e 5 assistências. Com isso, tornou-se o segundo jogador com mais participações em gols entre os atletas das cinco grandes ligas europeias.

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Nessa estatística, Mbappé só fica atrás do jovem espanhol Lamine Yamal, ponta do Barcelona, que participou de 26 gols (marcou 13 e deu 13 assistências), segundo a Opta.

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Os números do atacante francês não param por aí: ele chegou a 70 gols em LaLiga em apenas 79 partidas com a camisa do Real Madrid.

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Mbappé se tornou o jogador mais rápido a atingir essa marca na competição desde o uruguaio Luis Suárez, ex-atacante do Barça, que também precisou de 79 jogos para alcançar o mesmo número, em 2017.

Mbappé chegou ao Real Madrid no meio de 2024, após o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain, e abriu sua conta de gols pelo time na Supercopa da Europa, contra a Atalanta.

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O francês teve um início forte em sua primeira temporada pelo Real Madrid, com 44 gols em 59 partidas em todas as competições, e conquistou a Chuteira de Ouro europeia. Na temporada seguinte, manteve a alta média de gols e balançou as redes 42 vezes.

Em abril de 2026, Mbappé alcançou a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid, em 116 partidas, e seguiu ampliando seus números na atual temporada, reafirmando seu status como um dos principais artilheiros do futebol europeu.

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Kylian Mbappé marcou o gol que diminuiu a desvantagem contra o Deportivo Alavés, na partida que terminou com derrota do Real por 2 a 1, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pela 14ª rodada de LaLiga.

O gol de Mbappé saiu em um chute forte de dentro da área, após passe de Jude Bellingham.

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Toni Martínez havia aberto o placar para o Alavés aos 22 minutos, aproveitando uma falha defensiva de Dean Huijsen, que errou o recuo para o goleiro Thibaut Courtois.

O outro zagueiro do Real Madrid, Ibrahima Konaté, tentou afastar a finalização de Martínez, mas a bola bateu nele e cruzou a linha do gol antes que ele conseguisse tirá-la.

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Mariano Díaz completou para as redes depois do corte de Konaté e pediu desculpas à torcida de seu ex-clube, o Real Madrid, mas o gol acabou sendo creditado a Martínez.

O Deportivo Alavés ampliou a vantagem sobre o anfitrião Real Madrid quando Ángel Pérez marcou o segundo gol, aos 61 minutos de partida.

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O gol saiu após assistência de Mariano Díaz: Pérez aproveitou o passe, driblou o goleiro Thibaut Courtois e finalizou para as redes diante do zagueiro Dean Huijsen, que mais uma vez teve parcela de responsabilidade em um gol dos visitantes.

