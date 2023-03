Erling Haaland não tem cláusula de saída no Manchester City

Atacante destaque da equipe inglesa tem contrato até junho de 2027; Blues de Manchester tem direitos totais de decisão na venda do jogador

Apesar do alto destaque e nível técnico de Erling Haaland pelo Manchester City, o jogador norueguês não possui cláusula de rescisão para deixar a equipe, caso tenha propostas de outros clubes, como pôde confirmar a GOAL. O atacante tem acordo com o Blues de Manchester até 30 de junho de 2027, pouco antes de completar 26 anos.

Como apurou a GOAL, para tirar Haaland do clube inglês, os interessados precisarão realizar negócio diretamente com a equipe do Manchester City, que terá vantagem para impor suas condições e preço em qualquer futura operação de transferência. Vale destacar que o contrato do atleta com os Cityzens possui cláusulas que vão de requisitos a contextos diferentes.

Nenhuma delas, aliás, favorece uma negociação do Real Madrid pela compra do norueguês. Não há cláusulas no contrato de Haaland que podem fazer com que os Blancos o comprem por menos do que o City peça ou que os coloquem acima de outros interessados.

Haaland tinha cláusula de rescisão, que não existe mais

Getty Images

Como confirmou o jornal Marca, Haaland e o Manchester City haviam realizado um acordo onde as duas partes aceitavam incluir uma cláusula de rescisão no contrato. Nele estava especificado que, após 30 de junho de 2024, teria uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão, aproximadamente), mas que só valeria caso Pep Guardiola continuasse comandando a equipe.

Nesta sexta-feira (17), o jornalista Oriol Doménech, em entrevista com Tot Costa, da Catalunya Rádio, explicou que, ao renovar com Guardiola até 2025, aquela cláusula de saída em 2024 ficaria sem efeito, podendo ser reativada em 2025. Porém, de acordo com a apuração da GOAL, esse valor de rescisão não tem mais efeito nem para 2024 e nem para 2025.

Ambas as partes concordaram que se Guardiola saísse em 2023, Haaland deveria continuar por mais um ano no City, com outro treinador, podendo ativar essa cláusula em 2024. Mas, por outro lado, se Guardiola ainda ficasse no clube, o que de fato aconteceu, essa cláusula já não valeria mais. Ou seja, qualquer clube que apareça para realizar ofertas pelo norueguês de hoje até 2027, precisará do aval do Manchester City, detentor das escolhas valores e se vai liberar o atleta ou não.

Em relação aos valores investidos em Haaland pelo Manchester City, são considerados: