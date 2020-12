Diego Costa de saída do Atlético de Madrid: para onde ele vai?

Atacante comunicou sua intenção de deixar o clube na próxima janela de transferências, por motivos pessoais

Apesar da ótima temporada que Luis Suárez vive no Atlético de Madrid, o técnico Diego Simeone tem novos motivos para se preocupar com o ataque de sua equipe. Isso porque Diego Costa surpreendentemente solicitou ao clube uma rescisão unilateral de seu contrato, por motivos pessoais.

O centroavante de 32 anos já comunicou sua intenção de deixar a equipe na próxima janela de transferências. Agora, a diretoria irá avaliar a situação e decidir se deve aceitar o pedido do atleta, que é um dos grandes nomes da história recente do Atlético.

Diego Costa tem contrato válido até o ano de 2021 e, além de não querer renovar, pretende deixar o clube antes do término de seu vínculo. Conforme noticiado pelo jornal As e confirmado pela Goal, a intenção do atacante é deixar o , que neste momento estuda a situação com atenção.

Dessa forma, o gol contra o Elche, de pênalti, marcado no último dia 19 de dezembro, em partida válida pela 14ª de LaLiga, pode ter sido seu último defendendo os colchoneros. Depois de comunicar sua decisão ao clube, o centroavante não treinou com o restante do elenco, com a permissão da diretoria.

Foto: Getty Images

Desde que retornou ao Atlético de Madrid, na temporada 2017/18, Diego Costa não teve o mesmo sucesso de sua primeira passagem, principalmente por conta de diversas lesões, que o fizeram perder partidas importantes pela equipe de Diego Simeone. Com isso, o camisa 19 não conseguiu manter o nível técnico e o mesmo poder de decisão que teve anteriormente no e no próprio Atlético.

Nesta temporada, além de novos problemas de saúde - como uma trombose venosa e a Covid-19 -, que o fizeram perder várias partidas, ele vem enfrentando a concorrência de Luis Suárez, que segue vivendo ótima forma em LaLiga, apesar da dispensa do Barcelona.

Caso Diego Costa realmente saia, o clube deve repensar a possibilidade de ir ao mercado para reforçar o setor ofensivo na próxima janela de transferências, já que Simeone ficaria apenas com Suárez como centroavante para as três competições que a equipe disputa.

De acordo com o As, Diego recebeu diversas ofertas nos últimos meses e está avaliando a melhor opção para seu futuro. Apesar disso, ainda não existe nenhum destino concreto para o atacante, até o momento.