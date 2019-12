DAZN anuncia transmissão do Paranaense em 2020 e novo preço

Plataforma de streaming vai transmitir 52 jogos do Paranaense, em cobertura histórica do campeonato

Pela primeira vez, o DAZN vai transmitir um torneio regional profissional. Em 2020, o Campeonato Paranaense entra para a lista da plataforma de streaming.

O DAZN fará a maior cobertura da história do campeonato, com pelo menos 52 jogos disponíveis para os assinantes DAZN.

Além do Paranaense, o DAZN transmite Premier League, Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, Série A do italiano, Ligue 1, Turco e Mexicano. A plataforma também detém os direitos para campeonatos nacionais e internacionais de basquete, tênis e lutas.

Outra novidade para o ano que vem é a redução do preço mensal da assinatura do DAZN, que passa de R$ 37,90 para R$ 19,90 - diminuição de 48%. O preço será aplicado no primeiro trimestre de 2020.