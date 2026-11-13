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O espanhol Marc Cucurella, defensor do Real Madrid, demonstrou compreender a conquista da Bola de Ouro pelo inglês Harry Kane, mas preferiria que o prêmio fosse dado ao francês Kylian Mbappé ou ao jovem espanhol Lamine Yamal, seus companheiros no clube e na seleção, respectivamente.

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Cucurella afirmou, em declarações ao programa espanhol "El Chiringuito", em resposta a uma pergunta sobre se a conquista da Bola de Ouro por Kane foi injusta: "Não, não posso dizer que foi injusta, porque, se você olhar para os números dele, vai perceber que são números que talvez ele não consiga repetir novamente. E, nesse sentido, ele fez uma temporada excepcional".

E completou: "Mas, pessoalmente, eu teria dado a Mbappé ou a Lamine Yamal, porque, no fim das contas, eles são o tipo de jogador por quem eu ligo a televisão para assistir, como torcedor de futebol. Entende o que quero dizer?".

E prosseguiu: "Não é que Kane não merecesse o prêmio, mas tenho de admitir que fiquei um pouco surpreso com o resultado".

As declarações de Cucurella surgem em um momento em que a conquista da Bola de Ouro de 2026 por Kane ainda é alvo de debate, sobretudo porque a disputa foi acirrada com Mbappé e Yamal, que ocuparam a segunda e a terceira posições na votação final.

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O atacante do Bayern de Munique somou 1.055 pontos, superando por apenas 28 pontos de diferença Mbappé, que acumulou 1.027 pontos, enquanto Yamal ficou em terceiro com 881 pontos, em uma corrida que registrou grande proximidade entre o primeiro e o segundo colocados.

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Kane havia sido coroado com o prêmio durante a cerimônia realizada em Londres, no último dia 26 de outubro, tornando-se o primeiro jogador inglês a vencer a Bola de Ouro desde Michael Owen em 2001, e o quinto na história da Inglaterra a alcançar esse feito.

A consagração do atacante inglês veio após uma temporada excepcional no aspecto artilheiro, na qual marcou 61 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique em diferentes competições.

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Isso além de 12 gols pela seleção inglesa, chegando ao total de 73 gols em 65 partidas entre clube e seleção.

Kane também contribuiu para a conquista de três títulos nacionais pelo Bayern de Munique durante a temporada 2025-2026, depois que a equipe reconquistou o título do Campeonato Alemão e venceu a Copa da Alemanha e a Supercopa, além de ter marcado 14 gols na Liga dos Campeões da Europa, apesar da eliminação da equipe nas semifinais.

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Por outro lado, Mbappé fez uma temporada forte com o Real Madrid e a seleção da França, e foi o concorrente mais próximo de Kane na disputa pelo prêmio, mas ficou com a segunda colocação, a 28 pontos de diferença, enquanto Yamal seguiu afirmando sua posição entre os principais craques do futebol mundial, após ocupar o terceiro lugar e também receber o prêmio de melhor jogador jovem do mundo.

O espanhol ocupou o terceiro lugar na corrida pela Bola de Ouro depois de ter ficado como vice na edição do ano passado, atrás do francês Ousmane Dembélé, mantendo sua presença entre os três primeiros colocados apesar da pouca idade.

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Já Mbappé segue em busca da primeira Bola de Ouro de sua carreira, depois de ter chegado perto dela na edição de 2026, antes de Kane decidir a disputa a seu favor por uma pequena diferença.