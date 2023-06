Cruzeiro x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o São Paulo na noite deste sábado (24), a partir das 21h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Há cinco jogos sem vencer, o Cruzeiro conta com o apoio de seus torcedores para voltar a ganhar no campeonato. A Raposa terá o retorno de Matheus Jussa, mas não contará com Nikão (questões contratuais), enquanto Walisson e Castán estão suspensos.

Já o São Paulo vem de um triunfo em casa, e agora busca outro para tentar entrar no G-4. O time de Dorival Júnior volta a contar com Arboleda e Pablo Maia, mas Gabriel Neves está suspenso e Diego Costa machucado.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Cruzeiro ganhou seis vezes, o São Paulo 12, além de dois empates.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo e Marlon; Matheus Jussa, Neto Moura (Machado) e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Luan (Alisson ou Méndez), Rodrigo Nestor e Wellington Rato (Rodriguinho); Luciano e Calleri.

Desfalques

Cruzeiro

Wallisson e Luciano Castán cumprem suspensão, enquanto Nikão não pode atuar por forças contratuais.

São Paulo

Gabriel Neves cumpre suspensão, enquanto Diego Costa está no departamento médico.

Quando é?