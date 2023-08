Cruzeiro x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Mineirão, Cruzeiro e Corinthians entram em campo na noite deste sábado (12), a partir das 21h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Cruzeiro, 12º colocado com 24 pontos, quer se recuperar da derrota sofrida no jogo passado. A Raposa, entretanto, está há mais de um mês sem ganhar (duas derrotas e três empates). Para voltar a somar os 3 pontos, o time celeste terá o apoio em peso de sua torcida no Mineirão.

Já o Corinthians não tem muito tempo para lamentar a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Agora, o Timão busca um novo triunfo no campeonato para tentar se aproximar dos times que estão na parte de cima da tabela. O Alvinegro está na 14ª posição, com 23 pontos.

As equipes já se enfrentaram 84 vezes, com 30 vitórias do Cruzeiro, 34 do Corinthians, além de 20 empates.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Wesley (Bruno Rodrigues), Arthur Gomes e Rafael Papagaio. Técnico: Pepa.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Moscardo, Maycon, Rojas e Renato Augusto; Adson e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?