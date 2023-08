Corinthians x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Goiás na noite deste sábado (26), na Neo Química Arena, a partir das 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na 13ª posição com 24 pontos, o Corinthians vem de um empate no jogo passado e entra em campo querendo manter seu 100% de aproveitamento contra o adversário dentro da Neo Química Arena. Em cinco duelos entre as equipes no estádio até o momento, o Timão levou a melhor em todas. O Alvinegro, entretanto, deve atuar com uma equipe alternativa, já que prioriza o duelo contra o Estudiantes, pela Copa Sul-Americana, no meio da semana.

Já o Goiás está há seis partidas sem perder no campeonato. O Esmeraldino é o 15º colocado, com 23 pontos, e busca um triunfo para permanecer fora da zona de rebaixamento.

As equipes já se enfrentaram 55 vezes, com 14 vitórias do Goiás, 21 do Corinthians, além de 20 empates.

Prováveis escalações

Corinthians: Fernando Miguel (Cássio); Fágner, Lucas Veríssimo, Caetano (Murillo) e Matheus Bidu; Fausto Vera, Ruan e Giuliano; Wesley Gassova, Gustavo Silva e Felipe Augusto (Yuri Alberto). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian, Guilherme e Morelli; Allano, Anderson Oliveira e João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?