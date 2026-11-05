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Celtic de Glasgow x Beşiktaş: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Celtic Park

Assuntos da semana: o que aconteceu com Celtic de Glasgow e Beşiktaş?

O Celtic chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O confronto mais recente terminou com derrota por 2 a 0 para o Falkirk. Antes, houve um empate por 2 a 2 com o Dundee United e uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Hibernian. Ao todo, o Celtic marcou 11 gols nesses cinco jogos, mas também sofreu sete.

O Beşiktaş soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. No jogo mais recente, a equipe de Istambul empatou por 2 a 2 com o Kasımpaşa. Na Europa League, o Beşiktaş conquistou pontos contra o Crystal Palace (2 a 2) e o Hoffenheim (vitória fora de casa por 2 a 3). Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou nove gols e sofreu nove.

Celtic de Glasgow x Beşiktaş: escalações

Celtic de Glasgow x Beşiktaş: retrospecto recente

Celtic de Glasgow x Beşiktaş: retrospecto dos confrontos diretos

Celtic de Glasgow x Beşiktaş: as classificações