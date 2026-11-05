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Celtic Glasgow x Beşiktaş hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Celtic x Besiktas
Celtic
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Liga Europa

O Celtic de Glasgow enfrenta o Beşiktaş pela Liga Europa. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e pela internet hoje?

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Celtic de Glasgow x Beşiktaş: horário do jogo

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Liga Europa - Rodada 4
Celtic Park

Assuntos da semana: o que aconteceu com Celtic de Glasgow e Beşiktaş?

O Celtic chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. O confronto mais recente terminou com derrota por 2 a 0 para o Falkirk. Antes, houve um empate por 2 a 2 com o Dundee United e uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Hibernian. Ao todo, o Celtic marcou 11 gols nesses cinco jogos, mas também sofreu sete.

O Beşiktaş soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. No jogo mais recente, a equipe de Istambul empatou por 2 a 2 com o Kasımpaşa. Na Europa League, o Beşiktaş conquistou pontos contra o Crystal Palace (2 a 2) e o Hoffenheim (vitória fora de casa por 2 a 3). Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou nove gols e sofreu nove.

CEL

CEL - Sequência

HEA
V7-1
CEL
D1-2
HIB
V1-2
DUU
E2-2
FAL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BJK

BJK - Sequência

TSG
V2-3
TRS
D2-0
CRY
E2-2
IBS
V2-0
KAS
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celtic de Glasgow x Beşiktaş: escalações

Prováveis escalações de Celtic x Besiktas

Técnico

  • M. O'Neill

Celtic de Glasgow x Beşiktaş: retrospecto recente

CEL

CEL - Sequência

HEA
V7-1
CEL
D1-2
HIB
V1-2
DUU
E2-2
FAL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BJK

BJK - Sequência

TSG
V2-3
TRS
D2-0
CRY
E2-2
IBS
V2-0
KAS
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celtic de Glasgow x Beşiktaş: retrospecto dos confrontos diretos

Celtic de Glasgow x Beşiktaş: as classificações

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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