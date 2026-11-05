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Celtic Glasgow x Beşiktaş: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Celtic Park

O jogo entre Celtic Glasgow e Beşiktaş começa em 05/11/2026, às 21h.

Celtic Glasgow x Beşiktaş ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

O jogo da Liga Europa entre Celtic e Beşiktaş terá transmissão ao vivo na Alemanha pelo RTL+. O link para a plataforma está mais abaixo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Celtic Glasgow e Beşiktaş?

O Celtic chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. A mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Falkirk. Antes disso, houve um empate por 2 a 2 com o Dundee United e uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Hibernian. Ao todo, o Celtic marcou 11 gols nesses cinco jogos, mas também sofreu sete.

O Beşiktaş tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, o time de Istambul empatou por 2 a 2 com o Kasımpaşa. Na Liga Europa, o Beşiktaş somou pontos contra o Crystal Palace (2 a 2) e o Hoffenheim (vitória fora de casa por 2 a 3). Ao longo desses cinco jogos, a equipe marcou nove gols e sofreu nove.

Celtic Glasgow x Beşiktaş: escalações

Celtic Glasgow x Beşiktaş: desempenho recente

Celtic Glasgow x Beşiktaş: histórico de confrontos diretos

Celtic Glasgow x Beşiktaş: tabelas de classificação