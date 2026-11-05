Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede virtual privada (VPN) é muito útil nesse caso.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!
Celtic Glasgow x Beşiktaş: horário do jogo
O jogo entre Celtic Glasgow e Beşiktaş começa em 05/11/2026, às 21h.
Celtic Glasgow x Beşiktaş ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?
O jogo da Liga Europa entre Celtic e Beşiktaş terá transmissão ao vivo na Alemanha pelo RTL+. O link para a plataforma está mais abaixo.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Celtic Glasgow e Beşiktaş?
O Celtic chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas oficiais. A mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Falkirk. Antes disso, houve um empate por 2 a 2 com o Dundee United e uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Hibernian. Ao todo, o Celtic marcou 11 gols nesses cinco jogos, mas também sofreu sete.
O Beşiktaş tem duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, o time de Istambul empatou por 2 a 2 com o Kasımpaşa. Na Liga Europa, o Beşiktaş somou pontos contra o Crystal Palace (2 a 2) e o Hoffenheim (vitória fora de casa por 2 a 3). Ao longo desses cinco jogos, a equipe marcou nove gols e sofreu nove.
Celtic Glasgow x Beşiktaş: escalações
Prováveis escalações de Celtic x Besiktas
Técnico
- M. O'Neill
Celtic Glasgow x Beşiktaş: desempenho recente
Celtic Glasgow x Beşiktaş: histórico de confrontos diretos
Celtic Glasgow x Beşiktaş: tabelas de classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
E
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|+8
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|+8
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|+7
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|+6
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|+7
|7
V
E
V
|7
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|+6
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|+4
|7
E
V
V
|9
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|+2
|7
E
V
V
|10
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|+4
|6
V
V
D
|11
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
D
V
V
|12
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
E
E
V
E
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
D
V
V
|14
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|+5
|4
V
E
D
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
E
D
V
|16
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|+2
|4
D
E
V
|17
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
V
E
D
|18
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
D
V
E
|19
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
V
D
E
|20
|3
|1
|1
|1
|5
|8
|-3
|4
V
E
D
|21
|3
|1
|1
|1
|3
|6
|-3
|4
E
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|4
|3
|+1
|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
D
V
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
V
D
D
|26
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
D
D
V
|27
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
D
V
D
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
|29
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
E
D
D
|30
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
D
D
E
|31
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|1
D
E
D
|32
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
D
D
D
|34
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
D
D
D