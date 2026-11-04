Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga Europa
team-logoCelta de Vigo
Abanca Balaidos
team-logoUnion Saint-Gilloise
Assista aqui! Caze TV
GOAL-e
Com a ajuda da

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e pelo streaming?

Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise
Celta de Vigo
Union Saint-Gilloise
Liga Europa

Na Europa League, o Celta de Vigo enfrenta o Royale Union Saint-Gilloise. Mas onde assistir à partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) é extremamente útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar o jogo!

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: horário de início

crest
Liga Europa - Rodada 4
Abanca Balaidos

O jogo entre Celta de Vigo e Royale Union Saint-Gilloise começa em 5 de novembro de 2026, às 21h.

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise ao vivo hoje: quem transmite na TV e pela internet?

Destaques da semana: o que aconteceu com Celta de Vigo e Royale Union Saint-Gilloise?

O Celta de Vigo chega para esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Em sua atuação mais recente, perdeu por 3 a 0 para o Rayo Vallecano em LaLiga. Antes disso, venceu o Celtic Glasgow por 2 a 1 fora de casa na Liga Europa. Nos cinco jogos, o Celta marcou sete gols e sofreu seis.

O Royale Union Saint-Gilloise vive uma fase bem melhor: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado positivo mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o KVRS Waasland-SK Beveren, na Jupiler League. A vitória por 4 a 0 sobre o Hapoel Beer Sheva, na Liga Europa, foi especialmente impressionante. Nesse período, o Union marcou 13 gols e sofreu apenas três.

CEL

CEL - Sequência

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
E0-0
RAY
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GIL

GIL - Sequência

RSO
E1-1
NIJ
V3-0
HBS
V4-0
CER
V5-2
BEV
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: escalações

Prováveis escalações de Celta de Vigo x Union Saint-Gilloise

Técnico

  • C. Giraldez

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: momento das equipes

CEL

CEL - Sequência

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
E0-0
RAY
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GIL

GIL - Sequência

RSO
E1-1
NIJ
V3-0
HBS
V4-0
CER
V5-2
BEV
V1-2
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: histórico de confrontos diretos

Celta de Vigo x Royale Union Saint-Gilloise: classificações

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google