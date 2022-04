São Paulo reforça confiança no elenco mesmo com derrota no Paulistão

A derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, na final do Paulistão, abalou as estruturas do Morumbi. Porém, a diretoria do São Paulo decidiu manter o técnico Rogério Ceni no cargo e reforçar o apoio ao seu trabalho publicamente e nos bastidores.

O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho foi a público para enaltecer o trabalho feito por elenco e comissão técnica. A postura pública também ocorreu a portas fechadas. Ainda no vestiário do Allianz Parque, o dirigente conversou com os profissionais da pasta ao lado do presidente Julio Casares. A dupla reforçou a confiança no grupo, mesmo depois do resultado negativo no Choque-Rei.

A GOAL apurou que houve uma conversa em tom de consolo com o plantel são-paulino. O desejo era mostrar que todos estão satisfeitos com o que é feito no CT da Barra Funda. A derrota foi tratada como uma fatalidade pelos dirigentes. Os atletas e a comissão técnica de Rogério Ceni apenas ouviram e pouco falaram no bate-papo.

A diretoria chegou a reforçar que o time era visto como a quinta força do Paulistão, atrás de Palmeiras, Corinthians, Santos e Red Bull Bragantino. A conversa no vestiário foi com o intuito de manter o grupo animado para o decorrer da temporada — o Tricolor paulista ainda disputará Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Mais artigos abaixo

A cúpula está de fato feliz com a campanha feita no Paulistão — a recuperação em meio ao torneio é o que mais agradou aos dirigentes. Em 16 jogos, o time obteve dez vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Em entrevista concedida após o jogo de domingo (3), o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho destacou a satisfação com o momento do time: "Nós, apesar do resultado, apesar de perdermos os títulos, estamos absolutamente satisfeitos com o trabalho do Rogério Ceni e da comissão técnica, e temos muito orgulho do que esses jogadores fizeram até hoje".

O próximo compromisso do São Paulo será na quinta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), contra o Ayacucho FC, do Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No domingo, às 18h, a equipe enfrentará o Athletico-PR, no Morumbi.