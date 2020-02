Brasil importou mais do que vendeu jogadores no mercado da bola de janeiro

FIFA libera relatório sobre as transferências das cinco principais ligas da Europa, o Brasil aparece mais como comprador do que vendedor

A FIFA liberou o relatório com o balanço das transferências das cinco principais ligas europeias - , , , e - na última janela de transferências.

O estudo apontou que o , diferentemente da tendência histórica, mais importou do que exportou jogadores. Ou seja, mais jogadores chegaram do Velho Continente do que foram para lá.

Enquanto o Brasil negociou a vinda de mais de 30 atletas, mas apenas 17 fizeram o caminho inverso.

Dentre as principais idas estão: Reinier - negociado pelo com o -, Bruno Guimarães - que trocou o pelo - e Pablo Marí - do Flamengo para o .

Nas voltas, Gabigol - que estava emprestado ao Flamengo pela fechou um contrato definitivo -, Allan - embora estivesse no , tinha o passe vinculado ao , que vendeu ao . Além deles, o atacante Pedro, da , voltou ao Brasil por empréstimo ao Flamengo.

Embora o Brasil continue sendo conhecido como “país do futebol”, a revelação e exportação de talentos nacionais está caindo com o passar dos anos. Mesmo que de ve em quando uma grande transferência apareça, a janela atual mostra que, cada vez menos, os brasileiros são prioridade nas contratações europeias.