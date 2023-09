Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogão! Botafogo e Flamengo fazem clássico na noite deste sábado (2), a partir das 16h (de Brasília), no Serrinha, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

O Botafogo quer deixar a eliminação na Copa Sul-Americana para trás e se focar completamente no Brasileirão, para seguir sua caminhada rumo ao título nacional. Líder com 51 pontos, o Fogão sabe que um triunfo sobre o maior rival pode encurtar seu caminho em busca da taça.

Do outro lado, o Flamengo teve a semana toda para poder se preparar para o clássico e o técnico Jorge Sampaoli pode promover alguma mudança no esquema tático. O Rubro-Negro é o quarto colocado do campeonato, com 36 pontos, e sabe que precisa defender a sua posição dentro do G-4.

As equipes já se enfrentaram 345 vezes, com 105 vitórias do Botafogo, 127 do Flamengo, além de 113 empates.

Prováveis escalações

Botafogo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Victor Hugo; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Flamengo: Lucas Perri; Di Placido (JP Galvão), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer, Victor Sá e Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?