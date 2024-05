Bloke Baile: primeira edição de festa que celebra moda com camisas de time acontece em São Paulo

Evento acontecerá no dia 23 de maio, em São Paulo; veja tudo o que você precisa saber

O Bloke Core é um estilo que ganha força no mundo da moda. Inspirado pela paixão pelo futebol, o Bloke Core incorpora itens esportivos ao look, especialmente camisas de futebol. Em homenagem a essa moda que une estilo e esporte, acontece no dia 23 de maio, em São Paulo, o Bloke Baile - O Baile das Camisas de Time. Também haverá edições futuras em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife.

O evento tem como objetivo celebrar as camisas de futebol como um estilo de vida. A primeira edição do Bloke Baile será realizada no Lili Bar, na Vila Madalena, em São Paulo, no dia 23 de maio, das 20h à 1h. A festa tem capacidade para até 350 pessoas e vai reunir admiradores e colecionadores de camisas de futebol.

Detalhe importante: é obrigatório usar camisa de time para participar do evento. Entre as atrações do Bloke Baile estão uma exposição de camisas históricas de times e da seleção brasileira, exibição de freestyle, apresentações de Bboys e DJs, sorteios de camisas de times e brindes durante todo evento.

É proibida a entrada de menores de 18 anos. Os ingressos para o Bloke Baile estão à venda neste link (www.blokebaile.com.br) e só é possível comprar as entradas de maneira antecipada.