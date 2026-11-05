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Benfica x Lech Poznan hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e no streaming?

Benfica x Lech Poznań
Benfica
Lech Poznań
Liga Europa

Na Liga Europa, o Benfica enfrenta o Lech Poznan. Mas onde assistir à partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Benfica x Lech Poznan: horário do jogo

crest
Liga Europa - Rodada 4
Estadio da Luz

Benfica x Lech Poznan hoje ao vivo: quem transmite na TV e no streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Benfica e Lech Poznan?

O Benfica chega a esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Alverca pela Liga Portugal. Antes, o Benfica venceu o Celtic Glasgow por 4 a 1 e o Omonia Nicósia por 4 a 1 fora de casa. Ao todo, a equipe marcou 12 gols nesses cinco jogos.

O Lech Poznan somou três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, o clube venceu o Wisla Cracóvia por 3 a 1. Pela Europa League, o Lech Poznan não passou de um empate por 1 a 1 com o Sunderland e, pela Copa da Polônia, perdeu por 1 a 0 para o Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Sequência

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LCH

LCH - Sequência

KKI
V6-1
SUN
E1-1
LEG
V1-2
SIA
D1-0
WIS
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Benfica x Lech Poznan: escalações

Escalações de Benfica x Lech Poznań

3-4-3
Benfica crest
Benfica
BEN
Formação
Lech Poznań crest
Lech Poznań
LCH
4-2-3-1
A. TrubinA. TrubinM. SilvaM. SilvaA. CircatiA. CircatiT. AraujoT. AraujoS. El KarouaniS. El KarouaniC. EcheverriC. EcheverriG. SudakovG. SudakovD. BanjaquiD. BanjaquiA. SchjelderupA. SchjelderupRafa SilvaRafa SilvaJ. DuranJ. DuranM. LisM. LisM. GurgulM. GurgulT. YegbeT. YegbeM. SkrzypczakM. SkrzypczakJ. PereiraJ. PereiraR. MurawskiR. MurawskiP. RodriguezP. RodriguezD. HaakansD. HaakansA. KozubalA. KozubalP. WaalemarkP. WaalemarkY. AgneroY. Agnero
Lech Poznań crest
Lech Poznań
LCH
3-4-3
Benfica

Time titular

Lech Poznań

Reservas

Técnico

  • Marco Silva
  • N. Frederiksen

Benfica x Lech Poznan: momento das equipes

BEN

BEN - Sequência

CEL
V4-1
OMO
V1-4
SC
V1-2
GV
V4-1
ALV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LCH

LCH - Sequência

KKI
V6-1
SUN
E1-1
LEG
V1-2
SIA
D1-0
WIS
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Benfica x Lech Poznan: histórico de confrontos diretos

Confrontos

BenficaEmpateLech Poznań
2
0
0
Liga Europa
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Poznań badge
Lech Poznań
LCH
0
FJ
Liga Europa
Lech Poznań badge
Lech Poznań
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
FJ
8Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Benfica x Lech Poznan: as tabelas de classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
FerencvárosFerencvárosFTC
4400113+812
V
V
V
V
2
BournemouthBournemouthBOU
431092+710
E
V
V
V
3
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
LyonLyonOL
421167-17
E
D
V
V
11
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421179-27
V
V
E
D
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
13
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
D
D
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
V
V
D
D
15
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
16
OmoniaOmoniaOMO
42026606
D
D
V
V
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
E
V
E
D
18
Sparta PragueSparta PragueSPP
412164+25
E
D
E
V
19
Levski SofiaLevski SofiaLES
41213305
E
V
E
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
D
E
D
V
21
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
E
D
V
D
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
24
SalzburgSalzburgSAL
411238-54
D
E
D
V
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
MilanMilanMIL
410347-33
D
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
D
D
D
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
D
D
E
D
33
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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