Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Acesse o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Acesse o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Entre na sua conta & encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!

Europa League na TV

Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Tradição Aberta Bandplay ✅ Exibe um jogo estelar por rodada ✅ Transmissão gratuita na TV e aplicativo ✅ Comentaristas consolidados do futebol brasileiro Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora Acesso Gratuito CazéTV ✅ Transmite jogos ao vivo sem custo ✅ Linguagem jovem com interatividade em tempo real ✅ Disponível em qualquer aparelho sem login Preço mensal a partir de R$ 0,00 Assista agora

Benfica x Lech Poznan: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Benfica x Lech Poznan hoje ao vivo: quem transmite na TV e no streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Benfica e Lech Poznan?

O Benfica chega a esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Alverca pela Liga Portugal. Antes, o Benfica venceu o Celtic Glasgow por 4 a 1 e o Omonia Nicósia por 4 a 1 fora de casa. Ao todo, a equipe marcou 12 gols nesses cinco jogos.

O Lech Poznan somou três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, o clube venceu o Wisla Cracóvia por 3 a 1. Pela Europa League, o Lech Poznan não passou de um empate por 1 a 1 com o Sunderland e, pela Copa da Polônia, perdeu por 1 a 0 para o Siarka Tarnobrzeg.

Benfica x Lech Poznan: escalações

Benfica x Lech Poznan: momento das equipes

Benfica x Lech Poznan: histórico de confrontos diretos

Benfica x Lech Poznan: as tabelas de classificação