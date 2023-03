Bahia x Vitória ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste domingo (5) pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

BaVi na área! Bahia e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo (5), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (Nordeste), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Nosso Futebol, no streaming.

Embalado com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após a vitória sobre a Jacuipense por 4 a 1 no meio da semana, o Bahia volta as atenções para o Nordestão. No momento, é o lanterna do Grupo B, com apenas quatro pontos.

Do outro lado, o Vitória foi eliminado pelo Nova Iguaçu por 2 a 0, e agora foca na Copa do Nordeste. Porém, a equipe aparece em sétimo do Grupo A, com apenas dois pontos. Até o momento, a equipe ainda não venceu no torneio.

Em 141 jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra 55 vitórias, contra 42 do Bahia, além de 44 empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Campeonato Baiano, o Bahia venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Guilherme Lazaroni, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Eduardo e Thiago Lopes; Gegê, Rafinha e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Escalação do Bahia: Marcos Felipe, Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel; Jacaré, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Vitória

Rodrigo Andrade, Vicente e Dionísio estão fora.

Bahia

Kanu e Danilo Fernandes seguem lesionados.

Quando é?