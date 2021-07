Atlético de Madrid oferece 5 milhões de euros por Muniz e Flamengo analisa propostas

Atacante de 20 anos desperta interesse de pelo menos quatro clubes de fora do país e deve ser negociado

Destaque do Flamengo durante a ausência de Gabigol e Pedro, Rodrigo Muniz virou alvo no mercado de transferências. O atacante de apenas 20 anos de idade desperta o interesse de vários clubes de fora do país e já recebeu propostas de Genk (Bélgica), Al Nasr (Arábia Saudita) e Almería (Espanha). O trio, no entanto, ganhou no Atlético de Madrid um concorrente de peso. Os espanhois oficializaram, nas últimas horas, uma oferta de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões) pelo garoto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O interesse do Atlético de Madrid foi noticiado primeiramente pelo jornal "Marca", da Espanha, e confirmado pela Goal. A oferta do time de Diego Simeone é bem parecida com a do Genk, que foi apresentada antes ao Flamengo. A diretoria rubro-negra chegou a avançar nas conversas, mas Muniz não aceitou a oferta salarial.

Segundo apuração da Goal, o Flamengo entende que a oferta dos belgas é um pouco mais vantajosa para o clube. Mas para o atacante, o projeto esportivo apresentado pelo Atlético de Madrid é superior e "enche os olhos": a ideia dos espanhois é de emprestar Muniz a outra equipe da primeira divisão da Espanha, para que ele se adapte e pegue experiência.

Depois do jogo desta quinta-feira (01) diante do Cuiabá, fora de casa, a diretoria do Flamengo deve se reunir com representantes do atleta e discutir sobre as propostas apresentadas. A ideia é analisar todos os cenários sem pressa, mas a tendência é de ele realmente seja negociado. Com contrato até 2024, a multa de 40 milhões de reais para o mercado nacional é uma das grandes preocupações dos dirigentes rubro-negros.