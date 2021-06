Rodrigo Muniz no Flamengo: gols, tempo de contrato e multa rescisória do atacante

O atacante de 20 anos passou a receber mais oportunidades no time principal nesta temporada 2021

Destaque das categorias de base do Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz não tem muitas chances no time titular devido às presenças de Gabigol e Pedro, em especial, mas neste 2021 o jovem de 20 anos tem aparecido bem quando acionado.

O último dos gols anotado até aqui pelo jogador foi contra o Coritiba, dentro do Couto Pereira, no jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Curiosamente, Rodrigo chegou a defender, por empréstimo, a camisa do Coxa em 2020 – onde disputou seis jogos e marcou um gol.

Com a camisa do Fla, Rodrigo estreou em 2020 em um time repleto de jovens: fez um gol nos sete jogos em que foi utilizado naquele Campeonato Carioca. Mas neste 2021 o garoto subiu de produção e inclusive já atraiu interesse do futebol europeu: o Genk, da Bélgica, já ofereceu, segundo apurado pela Goal, cerca de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 30,7 milhões) por 50% de seus direitos econômicos.

Confira, abaixo, algumas informações sobre o atacante do Flamengo, como gols, número de assistências, tempo de contrato e mais.

Quantos gols Rodrigo Muniz fez pelo Flamengo?

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Até o presente momento Rodrigo Muniz disputou um total de 23 jogos pela equipe principal do Flamengo, sendo titular seis vezes – cinco no estadual e uma pela Copa do Brasil. O atacante já marcou sete vezes com a camisa rubro-negra, mas ainda não participou com nenhuma assistência. Veja abaixo quais foram as vítimas do camisa 43.

Volta Redonda (Campeonato Carioca de 2020): 1 gol

Macaé (Campeonato Carioca de 2021): 2 gols

Resende (Campeonato Carioca de 2021): 2 gols

Botafogo (Campeonato Carioca de 2021): 1 gol

Coritiba (Copa do Brasil de 2021): 1 gol

Tempo de contrato e multa rescisória de Muniz no Fla

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O atacante possui contrato até maio de 2024 com o Flamengo. Embora a diretoria rubro-negra não informe o valor de sua multa rescisória para clubes europeus, a Goal pôde saber que o clube viu com bons olhos a oferta de 5 milhões de euros do Genk por 50% dos direitos do jovem.

Para o mercado interno, a multa rescisória de Rodrigo Muniz é de R$ 40 milhões.