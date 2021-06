Atlético de Madrid abre conversas por Rodrigo Muniz; Flamengo aguarda proposta oficial

Destaque do time rubro-negra nesta temporada, jovem atacante se animou com interesse de time de Simeone

O Atlético de Madrid pode fechar nos próximos dias a contratação de Rodrigo Muniz, do Flamengo. A informação foi trazida primeiramente pelo jornal "Marca" e confirmada pela reportagem da Goal. A equipe de Diego Simeone já abriu conversas com o staff do atleta e trabalha para oficializar uma proposta a diretoria rubro-negra.

Recentemente, Muniz foi alvo de dois clubes do futebol belga e o Flamengo recebeu uma proposta de 5 milhões de euros dos belgas do Genk pelo jogador, os valores foram considerados interessantes pela diretoria, mas recusados pelo jovem. Desta vez, no entanto, o clube carioca acredita que o atacante se valorizou nas últimas semanas, e a quantia oferecida pelo Atlético de Madrid será superior. O Rubro-Negro tem apenas 50% dos direitos economicos do atleta, os outros 50% pertencem ao Desportivo Brasil.

Segundo apuração da Goal, Rodrigo Muniz está feliz com a possibilidade de ser contratado pelo Atlético de Madrid e caso a proposta chegue é tratada como prioridade. A ideia dos Colchoneros é comprar o atacante e repassar por empréstimo para um outro clube que dispute LaLiga. Sendo assim, podendo monitorar a evolução do atleta.

Aos 20 anos de idade, Muniz é terceira opção de Rogério Ceni no ataque do Flamengo. O jovem atacante, no entanto, vem se destacando desde que retornou ao clube após passagem por empréstimo pelo Coritiba. Ele é ao lado de Pedro, o vice-artilheiro da equipe na atual temporada, atrás apenas de Gabigol. Além de Atlético de Madrid e Genk, Al Nasr, de Dubai, e o Almería, da Espanha, oficializaram uma proposta pelo jogador.