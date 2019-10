As maiores artilheiras da seleção brasileira feminina

Marta, Cristiane, Formiga e muitas craques escrevem a história do nosso futebol

As meninas da seleção brasileira são símbolo de força e habilidade no esporte, e refletem a sua competitividade em gols marcados com a camisa canarinho.

Confira, abaixo, quais são as dez maiores artilheiras na história da seleção brasileira!

Daniela Alves – 18 gols

A meia defendeu a seleção de 1999 a 2008, disputou duas Copas do Mundo e três .

Beatriz Zaneratto - 23 gols

Aos 25 anos, é um dos nomes mais conhecidos da atual geração. Já disputou uma Olimpíada e três Copas do Mundo.

Formiga – 29 gols

Na seleção desde 1995, é uma recordista do futebol mundial: disputou sete Copas do Mundo e seis Olimpíadas. Aos 40 anos, segue titular no time.

Katia Cilene – 29 gols

Hoje é aniversário da goleadora Katia Cilene. Parabéns e muitas felicidades, craque! #ElaTemODibre pic.twitter.com/guOrslebsE — dibradoras (@dibradoras) February 18, 2016

A atacante foi uma das primeiras com carreira regular na Europa, onde jogou por e . Pelo , esteve em quatro Mundiais e dois .

Debinha – 32 gols

Na seleção desde 2011, é uma das melhores jogadoras do Brasil na atualidade.

Sissi – 33 gols

Sissi do Amor é ex-jogadora da seleção brasileira. Participou da 1ª seleção feminina do país (fim da década de 80) e foi artilheira da de 1999. Atualmente, trabalha como assistente técnica no Salamo Community College (EUA). pic.twitter.com/jmOwNkjErm — O Contra-Ataque (@o_contra_ataque) March 8, 2018

Uma das primeiras heroínas, estreou em 1988 e jogou até 1999 pela seleção.

Pretinha 42 gols

Outro nome das antigas, que muito fez para popularizar o futebol feminino. De 1991 até 2014 foi entrega pura na seleção!

Roseli – 42 gols

Assim como Sissi, uma das pioneiras em nosso futebol.

Cristiane – 94 gols

Um dos maiores símbolos do nosso futebol, Cristiane Rozeira estreou em 2003 e já deixou seu nome na história.

Marta – 107

A Rainha, maior de toda a história. Dispensa comentários.