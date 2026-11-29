Os minutos finais do jogo tiveram um lance polêmico: o árbitro César Soto Grado marcou pênalti a favor do Real Madrid depois que Jude Bellingham caiu dentro da área após um contato com o zagueiro do Alavés Nicolás Valentini, enquanto o Merengue buscava o gol de empate.
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No entanto, o árbitro foi chamado pela cabine do VAR para revisar o lance e acabou voltando atrás, anulando o pênalti, já que a revisão concluiu que não houve contato entre os jogadores.
O árbitro ainda mostrou o segundo cartão amarelo a Bellingham por simulação, e o meio-campista inglês foi expulso aos 88 minutos. Com isso, ele está fora do próximo confronto contra a Real Sociedad.
Os áudios divulgados pelo Comitê de Árbitros da Espanha revelaram os bastidores da revisão do lance: o árbitro de vídeo Jorge Vázquez apontou que Bellingham caiu sem que houvesse contato, antes de Soto Grado ir até o monitor e decidir anular o pênalti e advertir o jogador.
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A ironia de Roberto Carlos
O lance irritou parte da torcida do Real Madrid e levou Roberto Carlos a manifestar seu descontentamento em sua conta no Instagram. O ex-lateral publicou um vídeo do momento da queda de Bellingham e escreveu, em tom irônico: "Para o árbitro, sim. Para o homem do VAR, não", acompanhando a mensagem de oito emojis de rosto rindo.
Roberto Carlos é um dos maiores nomes da história do Real Madrid. Ele vestiu a camisa do clube entre 1996 e 2007 e disputou 527 partidas oficiais, nas quais marcou 68 gols.
O ex-astro brasileiro conquistou quatro títulos do Campeonato Espanhol e três da Champions League, além de outros troféus.
Na seleção, o lateral-esquerdo brasileiro fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, e disputou 128 partidas com a camisa de seu país.
Depois de se aposentar, Roberto Carlos manteve o vínculo com o clube merengue, onde ocupa o cargo de diretor de relações institucionais. Ele também atua como embaixador do Real Madrid na Ásia e na Oceania e representa o clube em diversos eventos e atividades pelo mundo.
A reclamação veio após uma noite difícil para o Real Madrid, que perdeu para o Alavés em casa por 2 a 1. O time estacionou nos 33 pontos, na terceira colocação da tabela de LaLiga, e viu chegar ao fim sua sequência de dez vitórias consecutivas.
O Real Madrid finalizou 24 vezes durante a partida, contra 8 tentativas do Alavés, e teve 13 escanteios, contra apenas um do adversário.
O Merengue teve 74,3% de posse de bola, mas marcou apenas um gol em 7 finalizações no alvo.
O time merengue desperdiçou 4 grandes chances, enquanto o Alavés não desperdiçou nenhuma, o que mostra a diferença entre o domínio do jogo e a eficiência diante do gol.