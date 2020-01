Fernandinho se inspira em Zé Roberto e não quer parar tão cedo

Aos 34 anos, Fernandinho não pretende parar tão cedo. O meio-campista quer seguir os passos de Zé Roberto, que se aposentou aos 42 em 2017

Fernandinho reiterou que uma estadia prolongada no continua sendo uma possibilidade para ele, com o brasileiro se inspirando no compatriota Zé Roberto, que jogou até os 42 anos de idade.

No momento, o versátil jogador de 34 anos está chegando ao fim de seu contrato no Etihad Stadium.

Se nenhum novo acordo for costurado, Fernandinho ficará livre a partir de junho de 2020.

Pep Guardiola falou de seu desejo de mantê-lo nos Citizens, enquanto o brasileiro não descarta nada.

Ele admite que outro acordo poderia ser alcançado com o City, com ainda muito para oferecer - como Zé Roberto fez uma vez antes de pendurar as chuteiras no em 2017.

Questionado sobre o seu futuro pela Sport360 e se um acordo pode ser alcançado em Manchester, Fernandinho disse: “Esperançosamente. Vamos ver quanto tempo eu continuo jogando também. Para ser sincero, não penso nisso agora. É claro que quero continuar jogando, mas não acredito que jogarei até os 40 anos ou algo assim. Vou jogar desde que me sinta bem e possa dar um bom desempenho de volta à equipe. Você precisa cuidar de si também e é a melhor maneira de se apresentar".

"Temos um jogador que jogou por tantos anos na e depois no , jogou até os 42 anos. Zé Roberto é o nome dele. Gabi [Jesus] jogou com ele também no Palmeiras. Ele era ala, lateral esquerdo, meio-campista, jogou pelo , , tantas posições diferentes também. Ele foi uma inspiração para mim, porque ele era um jogador de topo e jogava em alto nível até os 42 anos. Como eu disse, não quero dizer que continuarei até então porque não sabemos o que acontecerá amanhã, mas estou feliz e essa felicidade está me fazendo continuar jogando e me saindo melhor".



Zé Roberto se aposentou aos 42 anos com a camiseta do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Fernandinho se juntou ao City do por 34 milhões de libras (44 milhões de dólares) no verão de 2013 e disputou 270 jogos pelo clube.

A grande maioria deles ocorreu com ele no meio-campo, mas ele já atuou em várias outras posições e afirma ter desfrutado de suas partidas como zagueiro improvisado nesta temporada.

Ele acrescentou: "Estou me sentindo bem, confiante. Estou feliz por jogar nesta posição, por jogar ao lado desses jogadores e, é claro, é uma motivação para eu continuar assim. Eu acho que essa mudança me ajudou a crescer como jogador. Quando você joga em certas posições diferentes, pode entender melhor o jogo e tentar ajudar os outros companheiros de equipe também. Eu sei qual o papel do meia titular, o zagueiro jogando à esquerda ou à direita e o zagueiro, tudo está realmente claro na minha cabeça. Eu acho que isso me ajudou a melhorar. Acho que me adaptei, jogando da maneira que joguei. Às vezes, temos uma maneira específica de jogar, só isso".

"Então, jogar na defesa, abre sua mente, especialmente no Pep, porque você pode entender o jogo mais facilmente. Temos muitas reuniões sobre táticas, posicionamento, como você deve mover a bola, como deve passar a bola, qual jogador é livre e qual jogador você deve marcar. Isso me ajudou. Para mim, não importa jogar no meio-campo ou no zagueiro. É claro que quando estou em boa forma e boa forma, meu desempenho também ajuda a equipe".