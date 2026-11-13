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A camisa número 10 da seleção argentina nunca foi apenas um pedaço de tecido com um número estampado. Ao longo de décadas, ela se tornou um símbolo de genialidade, liderança e construção de glórias, associada a nomes que cravaram seu lugar na memória do futebol, começando por Mario Kempes e Diego Maradona, até chegar a Lionel Messi, que a transformou em um legado excepcional difícil de se aproximar.

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Mas a Argentina se vê agora diante de uma pergunta de peso: quem merece vestir a camisa deixada pelo maior jogador de sua história? Após Messi anunciar sua aposentadoria do futebol internacional, o número mais famoso nas fileiras da tricampeã mundial ficou sem dono, e começaram as especulações sobre o sucessor que assumirá a responsabilidade de dar continuidade à história.

E no momento em que os olhares se voltam para um grupo de nomes de peso, destaca-se Nico Paz, estrela do Como da Itália, como o candidato mais cotado para receber essa honra, graças às atuações de destaque que vem apresentando nesta temporada, ainda que a disputa continue aberta para nomes do calibre de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Franco Mastantuono.

O jornal espanhol As revelou que o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, prefere esperar antes de conceder a camisa 10 a um jogador específico, pois ninguém a vestirá durante o período atual, devendo o assunto ser definido com a proximidade dos compromissos oficiais, numa decisão que reflete a dimensão da responsabilidade associada a essa camisa.

No dia 7 de outubro, Lionel Messi anunciou o fim de sua jornada internacional com a seleção argentina, dando início a um novo capítulo na história de uma seleção que se acostumou a enxergar seu capitão como sua principal fonte de inspiração dentro e fora de campo.

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Ao longo de 18 anos, o nome da estrela do Inter Miami esteve ligado à camisa de número 10, depois de disputar 171 partidas com a camisa da Argentina no período entre 2008 e 2026, deixando um legado do qual é difícil para qualquer jogador se aproximar, após conduzir seu país à conquista de três grandes títulos: a Copa América de 2021, a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024.

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E a camisa 10 esteve presente na maioria das conquistas de artilharia de Messi, pois ele marcou 118 gols dos 126 que fez com a camisa da seleção, tornando esse número parte inseparável de sua imagem futebolística, exatamente como foi o caso de Maradona antes dele.

Já no âmbito dos recordes, Messi superou os limites da disputa tradicional e se tornou o maior artilheiro da história da Argentina, além de ser o dono do maior número de assistências e o jogador com mais participações pela seleção, somando-se a isso o fato de possuir recordes na história da Copa do Mundo em número de participações, gols e assistências.

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Os números apresentados no relatório do jornal espanhol indicam que ele possui 125 gols e 68 assistências em 207 partidas internacionais, um saldo que resume a dimensão do impacto que deixou na história da seleção de seu país.

Por conseguinte, a escolha de seu sucessor não será apenas uma decisão técnica relacionada à definição do jogador mais adequado para a posição de armador, mas um passo que carrega dimensões históricas, simbólicas e midiáticas, especialmente porque a torcida argentina não buscará apenas um jogador talentoso, mas uma personalidade capaz de lidar com o legado de Messi sem que a comparação com ele se transforme num fardo permanente.

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Quando Messi faltou: quem vestiu a camisa mais valiosa?

Messi não esteve presente em todas as partidas da Argentina ao longo de sua carreira internacional e, apesar de suas ausências serem relativamente raras, alguns períodos de data Fifa testemunharam a necessidade de a comissão técnica conceder a camisa de número 10 a outros jogadores.

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E, para alguns desses jogadores, a oportunidade foi como a realização de um sonho pessoal, pois não era fácil imaginar vestir o número que Maradona e Messi carregaram, mesmo para estrelas acostumadas a representar a seleção nos maiores torneios.

Entre os nomes que receberam essa honra uma única vez estão Federico Insúa, Éver Banega, Erik Lamela e Franco Mastantuono, enquanto vestiram a camisa duas vezes cada um Enzo Pérez, Nico Gaitán, Héctor Canteros, Ángel Di María e Paulo Dybala.

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Ángel Correa também teve a oportunidade de vesti-la em quatro partidas, contra sete partidas de Sergio Agüero, que foi um dos jogadores com mais aparições com o número 10 na ausência de seu capitão.

E essa lista revela uma verdade importante: a camisa de número 10 não está necessariamente ligada a uma posição específica dentro de campo, nem é exigido que seu dono seja um atacante ou um armador tradicional, pois a vestiram jogadores com características técnicas completamente diferentes.

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Enquanto Agüero era um atacante nato, que se destacava pela capacidade de marcar e se movimentar dentro da área, Enzo Pérez era um meio-campista com habilidades diferentes, o que dá a Scaloni um espaço maior na escolha do sucessor, longe de ficar restrito a uma única posição ou a um molde técnico específico.

De Kempes e Maradona a um goleiro!

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O número 10 na história da Argentina carrega uma longa lista de nomes que deixaram suas marcas no futebol, mas apenas uma minoria conseguiu transformar o fato de vesti-lo num legado eterno.

Entre os primeiros nomes associados a esse número está Alfredo Rojas, apelidado de "El Tanque", um dos principais destaques do Boca Juniors, que vestiu a camisa durante os anos 1950.

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Depois veio "Cacho" Heredia, que fez seu nome nos gramados europeus, antes de surgir Mario Alberto Kempes, um dos principais protagonistas da geração que conduziu a Argentina ao seu primeiro título de Copa do Mundo, em 1978.

E Kempes foi um dos rostos principais daquela conquista histórica, após apresentar atuações excepcionais no torneio que seu país sediou, fazendo com que o número 10 ficasse associado a uma nova imagem de brilho e liderança.

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Mas o momento mais marcante na história dessa camisa veio com Diego Armando Maradona, que vestiu o número em quatro edições da Copa do Mundo e deixou para trás cenas que ainda estão presentes na memória do esporte.

De seu famoso gol com a mão diante da Inglaterra na Copa de 1986 ao gol do século, no qual driblou um grupo de jogadores da seleção inglesa, Maradona protagonizou uma das maiores atuações individuais da história do futebol e conduziu a Argentina à conquista de seu segundo título mundial.

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E, ao longo dos anos seguintes, a camisa carregou grandes nomes como Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Pablo Aimar e Juan Román Riquelme, antes de chegar a Messi, que redefiniu o significado do número 10 na era moderna.

Mas a surpresa é que esse número não foi exclusividade dos atacantes nem dos meio-campistas, pois chegou, em uma das vezes, até um goleiro!

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Na Copa América de 1997, Nacho González vestiu a camisa de número 10, depois que Daniel Passarella, o técnico da Argentina na época, decidiu manter o sistema de distribuição dos números dos jogadores de acordo com a ordem alfabética, tradição que já havia sido adotada por César Luis Menotti na Copa do Mundo de 1978.

E o objetivo declarado desse sistema era evitar desentendimentos entre os jogadores a respeito dos números, enquanto outros o consideravam apenas uma tradição ou superstição ligada à história da seleção.

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E, independentemente dos motivos, González entrou para a história como um dos poucos goleiros que vestiram o número 10 pela Argentina, seguindo assim os passos de Maradona e Kempes, ainda que a natureza dos papéis e das responsabilidades fosse diferente.

O número 10 na Copa do Mundo: uma lista de craques

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O número 10 carrega um valor excepcional na história das participações da Argentina em Copas do Mundo, especialmente porque o sistema de distribuição dos números antes da edição de 1978 se baseava fundamentalmente na ordem alfabética dos nomes dos jogadores, antes de o número se transformar gradualmente num símbolo das estrelas mais influentes.

E, desde a adoção do sistema moderno, vestiu a camisa na Copa do Mundo um número limitado de jogadores que deixaram suas marcas na história da seleção. A história começou com Mario Kempes na edição de 1978, passando depois para Maradona, que vestiu o número nas edições de 1982, 1986, 1990 e 1994.

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E, após a aposentadoria do craque, surgiu Ariel Ortega carregando o número nas edições de 1998 e 2002, e depois veio Juan Román Riquelme na Copa de 2006, antes de Messi assumir a missão a partir da edição de 2010 até a Copa de 2026.

E, assim, o jogador que receberá o número na próxima etapa não herdará apenas uma camisa, mas se juntará a uma lista histórica que inclui alguns dos maiores nomes que o futebol argentino já conheceu.

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Nico Paz na frente: cinco candidatos a suceder o craque

Com a aproximação da fase pós-Messi, a disputa parece aberta entre cinco nomes que possuem qualidades diferentes, mas cada um deles tem algo que o torna candidato a vestir a camisa mais famosa da seleção.

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E Nico Paz lidera a lista de candidatos, depois de se transformar em um dos principais talentos em ascensão do futebol europeu, graças às atuações de destaque que apresenta com o Como sob o comando de Cesc Fàbregas.

E o meia-atacante vive sua melhor fase no futebol, depois de contribuir para fazer do Como uma das principais surpresas da temporada, marcando seis gols e dando outras oito assistências em 13 partidas, segundo os números apresentados pelo jornal As.

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E o valor de Paz não se limita aos seus números de artilharia, mas vai além deles, alcançando sua influência na construção das jogadas, na criação de oportunidades e na movimentação entre as linhas, somando-se a isso o fato de possuir qualidades técnicas que o tornam capaz de lidar com espaços reduzidos.

E o jogador se destaca pela estatura, pela velocidade e pela inteligência no trato com a bola, um conjunto de características que lhe confere uma personalidade ofensiva completa e o torna, atualmente, o mais próximo de conquistar a confiança de Scaloni.

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Julián Álvarez: o herdeiro ofensivo

Julián Álvarez figura entre os principais candidatos, apesar de a natureza de seu papel ser diferente da imagem tradicional do jogador número 10. O atacante do Atlético de Madrid é considerado uma das mais importantes armas ofensivas da Argentina nos últimos anos, após ter desempenhado um papel influente nas conquistas obtidas pela seleção e provado sua capacidade de aparecer nos grandes compromissos.

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E Álvarez possui grande experiência internacional e uma clara confiança por parte de Scaloni, somando-se a isso sua capacidade de pressionar, de se movimentar e de criar espaços para seus companheiros, o que faz dele uma opção importante na próxima etapa. E ele pode ser um sucessor adequado de Sergio Agüero no que diz respeito à natureza dos papéis ofensivos, mas a obtenção do número 10 dependerá da visão da comissão técnica sobre a identidade do jogador que liderará o novo projeto.

Enzo Fernández: a personalidade de líder

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Já Enzo Fernández representa uma opção diferente, depois de provar nos últimos anos que é um dos mais importantes elementos do meio-campo da Argentina. E sua história de destaque começou durante a Copa do Mundo de 2022, quando chamou a atenção no confronto contra o México e marcou um gol decisivo que ajudou a seleção a superar um de seus momentos mais difíceis no torneio.

E, desde então, tornou-se difícil imaginar a escalação da Argentina sem ele, graças às suas habilidades no controle do ritmo do jogo e na ligação entre as linhas, além de sua personalidade de líder, que ficou evidente durante sua passagem pelo Chelsea. E o clube inglês concedeu a Enzo a braçadeira de capitão após um período relativamente curto desde sua chegada, numa indicação da grande confiança que ele desfruta dentro da equipe.

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Alexis Mac Allister: o número 10 em sua personalidade

Alexis Mac Allister possui uma vantagem simbólica que talvez não esteja disponível para os demais candidatos, após ter se associado à camisa de número 10 ao longo de sua carreira com o Argentinos Juniors, o Brighton e o Liverpool. E o meio-campista argentino se destaca pela capacidade de desempenhar múltiplos papéis, seja na construção do jogo, no avanço para as áreas ofensivas ou na contribuição para a recuperação da bola.

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E ele possui uma personalidade de líder e habilidades técnicas que o tornam um dos principais elementos da seleção, o que lhe dá uma chance real de entrar na corrida para suceder Messi. E Mac Allister pode ser a opção mais equilibrada caso Scaloni queira conceder o número a um meio-campista que reúna experiência, habilidade e capacidade de liderar seus companheiros.

Franco Mastantuono: um talento à espera da explosão

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Franco Mastantuono continua sendo o nome que mais precisa se provar entre os cinco candidatos, após não conseguir, até o momento, apresentar o nível esperado dele em sua experiência europeia. Pois o talento que chamou fortemente a atenção durante sua passagem pelo River Plate transferiu-se para o Real Madrid em meio a grandes expectativas sobre seu futuro, mas a escassez de suas participações e a falta de uma oportunidade regular afetaram sua capacidade de mostrar seu potencial.

E as circunstâncias técnicas em sua experiência europeia tampouco o ajudaram a apresentar a imagem que o público esperava, tornando-se obrigado a aproveitar qualquer oportunidade que receba a fim de recuperar seu brilho. Apesar disso, Mastantuono possui um grande saldo de interesse midiático e comercial, depois de o Real Madrid ter investido fortemente em sua contratação, por considerá-lo um dos principais talentos promissores do futebol argentino. E esse aspecto pode lhe dar uma presença adicional no cenário, mas não será suficiente por si só para conquistar a camisa, a não ser que ele consiga traduzir seu talento em um desempenho constante e influente dentro de campo.

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Scaloni adia a decisão: quem carregará o legado de Messi?

No fim, não parece que a Argentina esteja com pressa de definir a identidade do jogador que vestirá o número 10, pois Scaloni tem consciência de que a decisão é maior do que apenas escolher um nome dentre um grupo de talentos.

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Nico Paz está à frente na corrida graças às suas atuações marcantes, enquanto Álvarez possui a experiência e a definição ofensiva, e Enzo Fernández e Mac Allister apresentam um modelo diferente de meio-campista capaz de liderar a equipe, ao passo que Mastantuono aguarda sua chance de provar que merece fazer parte do futuro da seleção.

Mas o mais importante é que a Argentina não busca necessariamente uma nova versão de Messi, pois reproduzir um jogador de sua dimensão é algo praticamente impossível, e sim precisa de uma estrela capaz de criar uma nova identidade para a seleção e de dar continuidade à disputa por títulos.

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A camisa de número 10 continuará sendo testemunha de diferentes eras de glória, de Kempes a Maradona e depois Messi, e agora aguarda um novo nome para escrever outro capítulo em sua história. E até chegar o momento da decisão oficial, a pergunta permanecerá no ar: será Nico Paz o herdeiro esperado, ou Scaloni surpreenderá a todos com a escolha de outro nome?