Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 12:45 Pankritio Stadium

Como assistir OFI Crete x Bayer Leverkusen online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O OFI Crete é comandado por Christos Kontis, mas a equipe não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. Mais informações devem ser confirmadas próximo ao horário da partida.

No Bayer Leverkusen, Carles Martinez também não confirmou o time que vai a campo. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis até agora, e a escalação será atualizada quando houver confirmação oficial.

Retrospecto recente

O OFI Crete soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi por 4 a 3 diante do Kalamata na Super League, e o time também foi superado por 3 a 0 pelo AEK Athens. No lado positivo, o triunfo por 2 a 0 sobre o Hoffenheim na Liga Europa segue como o resultado mais expressivo da sequência. No total, o OFI marcou doze gols e sofreu nove nos cinco jogos.

O Bayer Leverkusen, por sua vez, venceu todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Freiburg no Campeonato Alemão, e antes disso o time goleou o Lech Poznan por 4 a 0 na Liga Europa. O Leverkusen também bateu o Mainz por 4 a 3 fora de casa e o Leipzig por 2 a 0, totalizando doze gols marcados e apenas seis sofridos no período — uma sequência que evidencia o equilíbrio entre poder ofensivo e solidez defensiva.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre OFI Crete e Bayer Leverkusen disponíveis para análise. Esta parece ser uma raridade no futebol europeu: dois clubes que chegam a este ponto da Liga Europa sem histórico de duelos entre si.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Bayer Leverkusen ocupa a segunda posição, o que o coloca entre os líderes da competição e com grande controle sobre seu destino no torneio. O OFI Crete está na 18ª colocação, uma situação que exige uma reação imediata para que o time grego siga com chances reais de avançar na competição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.