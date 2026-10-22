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OFI Crete x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

OFI Crete x Bayer Leverkusen
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de OFI Crete x Bayer Leverkusen

Técnico

  • C. Kontis

O OFI Crete é comandado por Christos Kontis, mas a equipe não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. Mais informações devem ser confirmadas próximo ao horário da partida.

No Bayer Leverkusen, Carles Martinez também não confirmou o time que vai a campo. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão disponíveis até agora, e a escalação será atualizada quando houver confirmação oficial.

Retrospecto recente

OFI

OFI - Sequência

TSG
V2-0
ATT
E2-2
AEK
D3-0
REN
D2-1
KAL
D4-3
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
B04

B04 - Sequência

CEL
V2-0
RBL
V2-0
M05
V3-4
LCH
V0-4
SCF
V2-1
Gol marcado (sofrido)
14/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O OFI Crete soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi por 4 a 3 diante do Kalamata na Super League, e o time também foi superado por 3 a 0 pelo AEK Athens. No lado positivo, o triunfo por 2 a 0 sobre o Hoffenheim na Liga Europa segue como o resultado mais expressivo da sequência. No total, o OFI marcou doze gols e sofreu nove nos cinco jogos.

O Bayer Leverkusen, por sua vez, venceu todos os seus últimos cinco jogos em todas as competições. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Freiburg no Campeonato Alemão, e antes disso o time goleou o Lech Poznan por 4 a 0 na Liga Europa. O Leverkusen também bateu o Mainz por 4 a 3 fora de casa e o Leipzig por 2 a 0, totalizando doze gols marcados e apenas seis sofridos no período — uma sequência que evidencia o equilíbrio entre poder ofensivo e solidez defensiva.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre OFI Crete e Bayer Leverkusen disponíveis para análise. Esta parece ser uma raridade no futebol europeu: dois clubes que chegam a este ponto da Liga Europa sem histórico de duelos entre si.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Bayer Leverkusen ocupa a segunda posição, o que o coloca entre os líderes da competição e com grande controle sobre seu destino no torneio. O OFI Crete está na 18ª colocação, uma situação que exige uma reação imediata para que o time grego siga com chances reais de avançar na competição.

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