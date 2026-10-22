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Lech Poznań x Sunderland: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Lech Poznań x Sunderland
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Lech Poznań x Sunderland

Técnico

  • N. Frederiksen

No Lech Poznań, o técnico Niels Frederiksen não divulgou o provável time titular nem informou lesionados ou suspensos. As atualizações sobre o elenco serão acrescentadas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No Sunderland, Regis Le Bris também não confirmou escalação, lesões ou suspensões até o momento. O treinador francês deve definir o time com base no desgaste acumulado após a sequência intensa de jogos entre Premier League e Liga Europa.

Retrospecto recente

LCH

LCH - Sequência

CRY
D4-0
RAR
V5-1
SLA
V1-4
B04
D0-4
KKI
V6-1
Gol marcado (sofrido)
15/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SUN

SUN - Sequência

AZ
V1-0
MCI
D5-3
BHA
D0-2
TOR
V1-2
BOU
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Lech Poznań registra três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A vitória mais recente foi a goleada de 6 a 1 sobre o Korona Kielce na Ekstraklasa, resultado que seguiu a derrota de 4 a 0 para o Bayer Leverkusen na Liga Europa. Ao longo das cinco partidas, o clube polonês marcou 16 gols e sofreu 10.

O Sunderland acumula duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Bournemouth na Premier League, resultado que veio após a vitória de 2 a 1 sobre o Torreense na Liga Europa. Nos cinco jogos, a equipe inglesa marcou cinco gols e sofreu nove.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Lech Poznań e Sunderland. Este será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Sunderland ocupa a 9ª posição, dentro da zona que garante classificação direta para as próximas fases. O Lech Poznań está em 36º lugar, em situação delicada e com necessidade de pontos para não ser eliminado da competição.

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