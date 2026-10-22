Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Como assistir Lech Poznań x Sunderland online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Lech Poznań, o técnico Niels Frederiksen não divulgou o provável time titular nem informou lesionados ou suspensos. As atualizações sobre o elenco serão acrescentadas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

No Sunderland, Regis Le Bris também não confirmou escalação, lesões ou suspensões até o momento. O treinador francês deve definir o time com base no desgaste acumulado após a sequência intensa de jogos entre Premier League e Liga Europa.

Retrospecto recente

O Lech Poznań registra três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A vitória mais recente foi a goleada de 6 a 1 sobre o Korona Kielce na Ekstraklasa, resultado que seguiu a derrota de 4 a 0 para o Bayer Leverkusen na Liga Europa. Ao longo das cinco partidas, o clube polonês marcou 16 gols e sofreu 10.

O Sunderland acumula duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Bournemouth na Premier League, resultado que veio após a vitória de 2 a 1 sobre o Torreense na Liga Europa. Nos cinco jogos, a equipe inglesa marcou cinco gols e sofreu nove.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Lech Poznań e Sunderland. Este será o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Sunderland ocupa a 9ª posição, dentro da zona que garante classificação direta para as próximas fases. O Lech Poznań está em 36º lugar, em situação delicada e com necessidade de pontos para não ser eliminado da competição.

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